De Tijd-journalist bekroond tot meesterverteller

Rik Van Puymbroeck is tot 'meesterverteller' bekroond door de Stichting Verhalende Journalistiek met een verhaal over De Lijn.

In Amsterdam werden woensdagavond de tien beste verhalende producties (audio, audiovisueel, online en print) van 2018 van Vlaanderen en Nederland verkozen door de Stichting Verhalende Journalistiek. 'Een goed verhaal lees je in één ruk uit, of bekijk of beluister je ademloos tot en met de laatste scène', aldus de jury. De laureaten kregen de titel 'meesterverteller'.

Onder hen drie Vlamingen. De Tijd-journalist Rik Van Puymbroeck won met 'Als De Lijn je levenslijn is', een roadtrip van 15 uur en 34 minuten met 16 bussen en één tram van De Lijn van het Limburgse dorpje Jeuk tot in Nieuwpoort-Bad. Het verhaal verscheen in mei vorig jaar in De Tijd. Van Puymbroeck werd al eens meesterverteller in 2014 voor een verhaal over de laatste koersen van Eddy Merckx in het wielerblad Bahamontes.

Radio 1-journalist Ward Bogaert werd gelauwerd voor een podcast over de wielerbelofte Johan Sermon die op 12 februari 2004 overleed, twee dagen voor de dood van zijn grote idool, de Italiaan Marco Pantani. De reportage was te beluisteren in het audioluik van Bahamontes.

Ook Christina Vandekerckhove mag zich 'meesterverteller' noemen voor haar beeldverhaal 'Rabot' (Inti Films) over een Gents sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet.

De andere winnaars waren Nederlanders. Onder hen Lex Boon van het Parool met het intrigerende verhaal van een onbekende Japanner die veertig jaar lang brieven stuurde naar een hotel in Volendam.