De Wever: 'Michel duwde ouders Mawda in slachtofferrol'

‘Premier Charles Michel heeft de ouders van Mawda in een slachtofferrol geduwd door ze te ontvangen en de regering in de rol van de dader.’ Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever eind mei op een partijraad gezegd.

Harde taal

Het lijkt geen toeval dat het verslag van het partijraad op dit moment uitlekt. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans gaf in het weekend nog scherpe kritiek op de harde taal van de N-VA-top in het migratiedebat. De Wever reageerde daar maandag misnoegd over.

Bij N-VA geeft men geen commentaar op het gelekte document. 'Het gaat om een intern document. Het is niet de bedoeling dat de inhoud daarvan publiek wordt gemaakt. We hebben ook niet de gewoonte om over interne documenten te communiceren. Daarom geven we geen commentaar', zegt woordvoerder Bram Bombeek aan Belga. Het is afwachten of en op welke manier premier Charles Michel zelf zal reageren op de inhoud van de nota.