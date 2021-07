De Wever bepleit hereniging Vlaanderen en Nederland

Bart De Wever droomt van de hereniging van Vlaanderen en Nederland. Dat zei de N-VA-voorzitter op Kanaal Z. 'De mensen zijn er nog niet rijp voor. Maar wat vandaag ondenkbaar is, kan morgen realiteit zijn.'

Naar aanleiding van de nationale feestdag, op 21 juli, nodigde Trends Talk (Kanaal Z) Bart De Wever uit voor een uitgebreid gesprek over de stand van het land. Rooskleurig oogt de situatie niet, meent de N-VA-voorzitter. Zeker niet budgettair. 'Er is geen geld meer. De federale overheid is failliet. De Waalse overheden zijn failliet in het kwadraat. Zelfs de Vlaamse kassa is op dit moment gewoon leeg.'

Volgens de Antwerpse burgemeester breken cruciale jaren aan. In 2024 moet het land definitief de kaart van het confederalisme trekken, meent hij. Daar hoort ook een nieuwe grondwet bij.

Nederlanden

Maar in De Wevers stoutste dromen is dat confederalisme geen eindpunt. Dat is een hereniging van Vlaanderen met Nederland. 'In 1993 was ik als jongeman al medeorganisator van een Groot-Nederlands studentencongres. Ik heb die droom nooit losgelaten: dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband weer zouden samenleven, de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden.'

De havens van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot de toegangspoort van de Noordwest-Europese economie. Dat lijkt me een fantastisch verhaal. Bart De Wever N-VA-voorzitter

Volgens de N-VA-voorzitter zou die nieuwe combinatie enkele enorme troeven hebben. 'Samen zouden ze één van de sterkste economieën ter wereld zijn. De havens van Antwerpen en Rotterdam zouden kunnen fuseren tot de toegangspoort van de Noordwest-Europese economie. Dat lijkt me een fantastisch verhaal.'

Het is niet de eerste keer dat De Wever zijn droom over een Groot-Nederland deelt. Hij liet er al eens een ballonnetje over op bij de Nederlandse premier Mark Rutte. Dat zijn droom niet meteen werkelijkheid zal worden, beseft hij wel.

Geen utopie

'Er zal natuurlijk nog water door de Rijn en de Schelde moeten vloeien en de mensen zijn er mentaal nog niet rijp voor', gaf de N-VA-voorzitter toe. 'Maar dingen die ondenkbaar zijn, worden soms veel sneller denkbaar dan je zou vermoeden.'

Als ik zou kunnen sterven als Zuidelijke Nederlander, dan zou ik gelukkiger sterven dan als Belg. Bart De Wever N-VA-voorzitter

De Wever wees erop dat het federalisme in de jaren zestig ondenkbaar was in ons land. 'In de jaren zeventig was het een realiteit. Confederalisme is vandaag nog moeilijk denkbaar in Wallonië, maar ik denk morgen een realiteit.'