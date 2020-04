De Wever slaat mea culpa over Facebook-advertentie

Bart De Wever heeft zich maandagavond geëxcuseerd voor een Facebook-bericht van afgelopen weekend. Daarin had de burgemeester van Antwerpen gezegd dat hij niet alle verboden strikt zou laten toepassen.

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft maandag een 'mea culpa' geslagen over de fel bekritiseerde advertentie op Facebook waarin hij afgelopen weekend stelde: 'Uitrusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven.' Volgens critici ondermijnde De Wever de maatregelen tegen de corona-epidemie. 'De experts in de Veiligheidsraad hebben beslist dat dat moet', tweette CD&V-kopstuk Sammy Mahdi. 'Ofwel voert u als burgemeester uit, ofwel legt u uw functie neer en gaat u met een bord op straat wat burgerlijk ongehoorzaam doen.'

'Die advertentie was geen goede advertentie, want ze heeft het verkeerde debat aangetrokken, namelijk dat we de regels niet meer moeten volgen', zei De Wever maandagavond in een interview in het VRT-duidingsprogramma 'TerZake'. Hij wou naar eigen zeggen in de eerste plaats de coronaboetes aankaarten, die volgens hem elke wettelijke basis missen. 'Wie vandaag alleen op een bank zit en niets doet dat de openbare gezondheid in gevaar kan brengen, kan toch 250 euro boete krijgen.'

'Betreurenswaardig'