De Wever steunt liquidatielijst Syriëstrijders

'Als ons land informatie gaf om IS-terreurstrijders te helpen liquideren, dan is dat het gevolg van de keuzes van die terreurstrijders. A la guerre comme à la guerre', tweet Bart De Wever.

Al in 2013 barstte in de VS de discussie los of Amerikaanse burgers die zich in het buitenland hebben aangesloten bij terreurgroepen uitgeschakeld mogen worden. De gewezen Amerikaanse president Barack Obama wond er geen doekjes rond. Als Amerikanen een gevaar voor de Amerikaanse veiligheid vormen, mogen ze geliquideerd worden. Obama zei dat naar aanleiding van een droneaanval op Anwar Al-Awlaki, een Amerikaanse terrorist die in Jemen werd uitgeschakeld. 'Als president zou ik aan mijn plicht hebben verzuimd als ik de aanval om hem uit te schakelen niet had toegestaan', zei Obama.

De vraag is nu ook overgewaaid naar ons land. Want België doet mee aan de geheime operatie Gallant Phoenix om buitenlandse strijders in Syrië en Irak op te sporen en te doden.Het gaat om een inlichtingenoperatie, die de VS in 2015 zijn gestart en die vanuit de militaire Amerikaanse militaire basis in Jordanië wordt geleide. Dat bevestigde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in 'De ochtend' op VRT.

Kill list

De Belgische militairen die deelnemen aan de internationale strijd tegen Islamitische Staat (IS) hebben als taak informatie te verzamelen om de veiligheid in België te garanderen. Vandeput wilde geen uitspraak doen over het uitwisselen van informatie tussen de landen van de internationale coalitie tegen IS. Wel wees hij erop dat het inlichtingenwerk van de Belgische militairen voornamelijk gebruikmaakt van opensourceonderzoek op het internet en de sociale media. Als een dreiging ontdekt wordt, wordt die gedeeld.

'We zijn niet betrokken bij het opstellen van een kill list', benadrukte Vandeput. Hij noemde dat een indianenverhaal.

Oorlog

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet op Twitter verstaan dat hij er geen probleem mee heeft als inlichtingen over Belgische Syriëstrijders gebruikt worden om ze uit te schakelen. 'A la guerre comme à l a guerre', zegt hij.

In militaire kringen is te horen dat de informatie die langs Belgische zijde over Syriëstrijders wordt verzameld in de internationale coalitie wordt gedeeld. Die Belgische informatie wordt ook gebruikt om een kill list te maken. Het uitschakelen van de vijand is legitiem in een oorlog, wordt opgemerkt.

Volgens Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) bestaat er een vertrouwelijk document waarin de details staan van de Belgische bijdrage aan operatie Gallant Phoenix. Dat bljikt uit een rapport van de Inspectie van Financiën (IF), zei Yüksel tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Aanslagen

Volgens militaire kringen is er wel degelijk meer aan de hand, dan het louter vergaren van informatie over Syriëstrijders die willen terugkeren, zoals Vandeput suggereerde. Dat was zeker in 2015 nog niet aan de orde. Toen was het de bedoeling om zoveel mogelijk inlichtingen te verzamelen, om buitenlandse terroristen die in Syrië en Irak een kalifaat wilden uitbouwen uit te schakelen. Pas na de aanslagen in Brussel, in maart 2016, ging de politieke focus naar het gevaar van Syrië-strijders die zouden terugkeren en aanslagen zouden plegen.