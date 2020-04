De Wever vreest dat België de corona-exit mist

We lopen achter in het uitstippelen van een heldere exitstrategie, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Het gevaar bestaat dat we de angst laten regeren.'

'Het is voor ons totaal niet helder', zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever over de exitstrategie van de federale regering. 'Het zou ideaal zijn dat er vrijdag op de Nationale Veiligheidsraad meer duidelijkheid komt', zei hij maandagochtend op Radio 1.

De Wever vreest dat de balans scheef zit tussen de strijd tegen het coronavirus en de economische schade die dat gevecht veroorzaakt. Het gevaar is dat de 'reactie op de crisis op den duur erger is dan de crisis zelf', zei hij. 'Het opofferen van economische welvaart kost je ook gigantisch veel gezonde levensjaren.'

Angst

Volgens De Wever bestaat het gevaar dat we 'de angst laten regeren'. Hij vindt dat België in het uitstippelen van een exitstrategie achterloopt op de Aziatische landen, maar ook op Israël en Europese landen als Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Frankrijk.

De komende maanden worden beslissingen genomen die onze welvaart voor het komende decennium zullen bepalen. Bart De Wever N-VA-voorzitter

Dat is problematisch, zegt hij, omdat Belgische bedrijven marktaandeel dreigen te verliezen als ze stilliggen terwijl andere bedrijven wél opnieuw produceren. 'De komende maanden worden beslissingen genomen die onze welvaart voor het komende decennium zullen bepalen', zegt hij.

Hij vreest dat in de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt te weinig economische expertise aanwezig is. In die werkgroep zetelt onder meer voormalig Bpost-baas Johnny Thijs, gouverneur van de nationale bank Pierre Wunsch en ULB-professor Mathias Dewatripont, maar volgens De Wever zit de balans scheef.

Al zit het echte probleem volgens de N-VA-voorzitter elders. Hij merkt op dat politici naar zoveel mogelijk adviezen van experts moeten luisteren, maar daarna moeten kijken of er draagvlak bij de bevolking is en vervolgens zelf de knopen moeten doorhakken.

Meerderheidsregering

De Wever zegt dat hij het een gemiste kans blijft vinden dat er geen federale regering is aangetreden die over een klassieke meerderheid in de Kamer beschikt. Een regering met de PS en de N-VA had het makkelijker gemaakt om met de deelstaten samen te werken, zegt hij. Het werken met volmachten moet dat volgens hem maskeren, maar 'die ballon is aan het leeglopen'.