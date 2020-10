De Wever wil geen algemene lockdown

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt in een Facebook-post dat hij tegen een algemene lockdown is, waar volgens hem vanuit Franstalig België op wordt aangestuurd. Hij wil dat gekeken wordt naar het objectieve criterium van het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners.

De alarmerende situatie in het zuiden van het land noopt volgens De Wever tot een lockdown in Brussel en Wallonië. Maar de N-VA-voorzitter wil niet dat die wordt opgelegd in het hele land. Vlaanderen zou dan mee de prijs betalen voor het lakse beleid in Brussel en Wallonië.

Het paars-groene bestuur in Brussel deed niets. Tot nu ze op de rand van de afgrond zijn gekomen. Bart De Wever Voorzitter N-VA

'Op 22 juli namen we in de stad Antwerpen zware maatregelen tegen corona en niet veel later deden we dat ook provinciaal', zegt de Antwerpse burgemeester. 'Ik merkte toen op dat Brussel zeer snel dreigde te volgen inzake besmettingen, me baserend op de toen al alarmerende Brusselse hospitalisatiecijfers. De Brusselse en Franstalige politici hebben me daarop weggehoond. Vervolgens deed het paars-groene bestuur in Brussel niets. Tot ze nu op de rand van de afgrond zijn gekomen', zegt De Wever.

De N-VA-voorzitter hekelt dat de groene ministers in de Brusselse regering, Alain Maron en Elke Van den Brandt, geen actie ondernamen. 'Er zijn geen Brusselse gegevens over clusteropsporing. Deed men eigenlijk überhaupt iets?'

Alarmdrempel

Een algemene lockdown, waarvoor volgens De Wever 'diverse Franstaligen pleiten', vindt hij niet kunnen. 'Mag ik voorstellen dat provinciaal te bekijken op basis van de zevendaagse cijfers van de hospitalisaties per 100.000 inwoners. Die parameter is zuiver objectief', zegt De Wever.