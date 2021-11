De balans | 11.11.11-directeur Els Hertogen

Dit weekend gaan vrijwilligers de straat op voor de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Sinds twee jaar is Els Hertogen (42) directeur van 11.11.11. Hier maakt de Limburgse moeder van drie kinderen haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn lichaam en mijn brein. Ik heb het geluk gezond te zijn en mijn lijf en mijn hoofd geven me de kans altijd ideeën op te pikken. Daarnaast ben ik me bewust van mijn geluk om een dak boven mijn hoofd te hebben. Samen met mijn partner kocht ik al vroeg een huis. Dat is een luxe. Mijn drie dochters Noor, Rein en Ada zijn een enorme meerwaarde in mijn leven. Ze houden me een spiegel voor, maken me sterk en geven me zelfvertrouwen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. Ik was de middelste van drie kinderen en kreeg veel vertrouwen. Dat heb ik nooit beschaamd. Mijn man is een van mijn beste vrienden, hij kan goed luisteren en investeert in mij en ons. Belangrijk was Robin Moens, een jeugdtrainer bij Dames Volley Hasselt. Ik had niet zoveel talent, maar op een dag nam Robin me apart. Hij zei dat hij mijn naam altijd als eerste op het wedstrijdblad schreef. Dat verraste me, omdat ik bijlange niet de beste was. Maar hij argumenteerde dat ik belangrijk was als teamspeelster, ook in moeilijke momenten. Dat is tot vandaag een troef. Ik denk daar vaak aan terug. Ook als ik niet de beste ben, kan ik een team meekrijgen. Ook mijn voorganger bij 11.11.11, Bogdan Vanden Berghe, investeerde in me. Hij daagde me uit en gaf me dan vertrouwen. Voorts heb ik meer vrienden dan ik op één hand kan tellen. Ze willen echt weten hoe het met me gaat. Ze doen me denken aan de woorden van Louis Armstrong: ‘I see friends shaking hands. Saying how do you do. They’re really saying. I love you.’’

Investeert u in anderen?

‘De campagneslogan van 11.11.11 is dit jaar: ‘Investeer mee in een betere wereld.’ Investeren klinkt als een hard concept over beleggen, maar het gaat ook over relaties en investeren in je kinderen. Rendeert dat? Op de lange termijn absoluut. Verbinding geven en nemen en in anderen investeren, is wat ik probeer te doen. Dat doe ik zeker met mijn gezin, maar ook op mijn werk. Mijn job is niet alleen mijn job. Het is wie ik ben. Mijn identiteit. Er werken 68 mensen voor 11.11.11 en vorige week hadden we onze eerste personeelsdag sinds corona. Ik wilde geen inhoudelijke discussies, maar wel dat we met elkaar praatten. Ik ben vrijwilliger in de raad van bestuur van de vzw Homie, die zich inzet voor dakloze jongeren. Ik schenk aan goede doelen. En nu mijn dochters ook bij Dames Volley Hasselt spelen, ga ik tijdens het schlagerfestival met plezier achter de toog staan om wat geld voor hun club bij te verdienen.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Toen ik deze vraag losliet: ‘Wat hoor ik te doen?’ Dat gebeurde pas laat, toen ik al een leidinggevende functie bij 11.11.11 had. Toen besefte ik dat ik in die positie kleur moest bekennen en me kwetsbaar moest durven op te stellen. Dat ik me beter afvroeg: ‘Wat wil ik zelf doen?’ Toen leerde ik ook op een podium te gaan staan, wat ik niet graag deed. Maar omdat ik honderd procent achter de boodschap sta, durf ik dat wel in deze samenleving die leeft van polarisatie. Ik laat mijn stem horen.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik ga ver, maar niet in het rood. Zolang ik in een context vertoef waarin ik verontwaardigd of nieuwsgierig kan blijven, ga ik door. Kan dat niet meer, dan stap ik eruit voor ik in het rood moet gaan. Ik ben niet competitief, maar in deze job die ik met zoveel passie doe, ken ik geen uur. Woensdagavond was ik in Erpe-Mere voor een lezing van twee uur. Dat is een eind van Hasselt, ik was om halftwee ’s nachts thuis, maar de energie die ik van zulke avonden krijg, is fantastisch.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Van nature vertrek ik uit vertrouwen. Dat is nog maar één keer echt beschaamd. Ik had een lening gegeven en die werd uiteindelijk niet terugbetaald. Een relatie die ik als een vertrouwensrelatie zag, bleek dat niet te zijn. Maar ik voel geen rancune. De cirkel was rond, ik heb het afgesloten.’

Staat er winst op uw balans?