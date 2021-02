De balans | Caroline Vrijens...

Dat zeven 14- en 15-jarigen na een over- treding van de coronamaatregelen een nacht in de politiecel vlogen in Kapellen, leidde tot een klacht bij kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens (45). Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn foto’s met herinneringen en mijn boeken. Mijn man - een architect - en ikzelf hebben hard gewerkt aan onze boerderij, die al op de Ferrariskaarten (topografische kaarten uit de 18de eeuw, red.) voorkomt. Mijn grote passie was de psychologie. Daarover ben ik blijven lezen. Deels op advies van mijn vader studeerde ik evenwel rechten - in Namen, in het Frans, want ik ben geboeid door talen. De aanleg tot niet-beoordelend luisteraar en bemiddelaar had ik altijd in mij.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. Vader was een sterke motivator. Hij leerde me kritisch en ruimdenkend te zijn. Nadat ik op mijn dertiende mijn moeder had verloren, hertrouwde hij. Onze stiefmoeder maakte veel goed. Ook zij heeft fors in ons drieën geïnvesteerd.’

‘Professioneel denk ik in het bijzonder aan twee mensen. Bijna tien jaar werkte ik samen met Jean- Pierre Vanhee, de voormalige directeur van het agentschap Jongerenwelzijn, dat nu Opgroeien heet. Van hem leerde ik niet te controlerend te zijn en mensen tools aan te reiken en vertrouwen te geven. Bij de internationale ngo SOS Kinderdorpen stak ik veel op van Hilde Boeykens. Ik stond er dichter bij de praktijk van de jeugdhulp.’

Uw job is bij uitstek investeren in anderen.

‘Ja, maar ik zie dat niet als dusdanig. Investeren suggereert dat je inspanningen doet met het oog op een beloning, en dat is niet zo. Ik doe dit vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef en vanuit de intrinsieke motivatie om dingen mee te verbeteren.’

Door het vroege verlies van mijn moeder weet ik wat het is als de grond onder je voeten wegzakt.

‘Bij Jongerenwelzijn schreef ik voor het project Integrale Jeugdhulp regelgeving die in een decreet werd gegoten, wat een hele hervorming betekende. Toen kinderen en jongeren vorig jaar buiten het vizier bleven, deden we een grote bevraging die er mee toe leidde dat de scholen werden heropend. Nu is er een wetsvoorstel om broers en zussen niet meer te scheiden, bijvoorbeeld als ze opgroeien in de jeugdzorg. Daar waren we bij SOS Kinderdorpen al mee bezig. Er is dus wel degelijk rendement. Dat heb ik ook nodig.’

‘Onze kinderen zijn 16, 14 en 11. Ik doe deze job nu anderhalf jaar. Het tempo ligt hoger dan voorheen en de balans tussen werk en privé staat wat onder druk, maar het lukt. De twee tieners worden steeds zelfstandiger en ik heb een heel goede man, die zich als zelfstandige vrij flexibel kan organiseren.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Deze job. Eerder werkte ik achter de schermen. Deze functie is meer publiek maar ook nog veel boeiender dan ik verwachtte. De job van mijn leven, denk ik. Eerder was moeder worden uiteraard een grote stap.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja, en frequenter dan vroeger. Wandelen, lopen en fietsen helpen. Of even weggaan met het gezin. Ook muziek werkt helend. Ik bewonder zelfstandigen die op hun gezicht gaan en weer opstaan. Door het vroege verlies van mijn moeder weet ik wat het is als de grond onder je voeten wegzakt. Onze stiefmoeder was een beetje onze redding. We werden weer een gezin. Die ervaring neem ik zeker mee in mijn job.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Ik heb veel aan mijn man, die goed rationeel kan denken. Daarnaast is er mijn team bij het Kinderrechtencommissariaat. Verder haal ik goede raad bij vriendinnen en uit boeken. Het beste advies, zowel in mijn professionele als persoonlijke leven, is wellicht: niet te snel oordelen.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Zelden. Mensen kwetsen elkaar nu eenmaal, maar doorgaans kan ik vrij goed vergeven en zonder wrok verdergaan. Als iemand mij of een naaste te diep kwetst, kan dat heel uitzonderlijk een band breken.’

Staat er winst op uw balans?