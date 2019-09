De balans | Fernand Marechal

Een 31-jarige Irakees werd deze week dood teruggevonden in de Noordzee ter hoogte van Zeebrugge, nadat hij had geprobeerd het Verenigd Koninkrijk te bereiken. In Zeebrugge kunnen migranten terecht bij priester Fernand Marechal, die onderdak en voedsel biedt. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn belangrijkste bekommernissen zijn mijn parochie, de palliatieve thuiszorg die ik in het Sint-Jansziekenhuis verzorg en de steun die ik geef aan kwetsbare groepen zoals daklozen, transmigranten en kansarmen. Zij vormen de pijlers van mijn werk als priester.’

‘Ik probeer de mensen nabij te zijn en hen te begeleiden. Dit werk is altijd een wisselwerking, een samenwerking. Het geeft me veel dankbaarheid, vreugde en geluk. En de moed om door te doen, ook als het moeilijk gaat of als er tegenwind komt. Die wisselwerking geeft me ook de kracht om kritisch voor mezelf te blijven.

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Te veel mensen om persoonlijk te noemen. In de eerste plaats mijn ouders en mijn familie, maar ook de jeugdleiders in de tijd dat ik proost van de KAJ in Veurne was, mijn collega’s in het Sint-Jansziekenhuis en de vele medewerkers in de parochie. Al die mensen hebben veel voor mij betekend. Ze hebben ook veel voor mij gedaan, en dat kan ik hun nooit teruggeven. Ik kan voor die enorme inzet alleen maar heel dankbaar zijn.’

Gaat u soms in het rood?

‘Dat gebeurt, zowel fysiek als mentaal. Er zijn nachten dat ik amper twee of drie uur slaap. Als aalmoezenier in het ziekenhuis deed ik soms dagen aan een stuk door, zonder rust te nemen. Nu ik ouder word, heeft mijn lichaam het moeilijker. Ik recupereer minder goed, heb soms pijn. Er zit sleet op. Ik probeer wel gas terug te nemen, maar dat is moeilijk. Iemand zei me ooit: ‘Je wordt opgegeten door de mensen.’ Ze staan dag en nacht voor mijn deur, letterlijk en figuurlijk.’

‘Mentaal is het zwaar met drama’s geconfronteerd te worden, zoals het overlijden van de man die het Kanaal probeerde over te steken. Zoiets vreet aan je krachten. Bidden is voor een priester een belangrijke manier om tot rust te komen. Mijn zus heeft me in de jaren zeventig laten kennismaken met zenmeditatie. Dat had ze in Japan geleerd. Het lukt me niet om elke dag te mediteren, maar het helpt me wel om met lastige momenten om te gaan. Als ik de tijd kan nemen, kan ik makkelijk een uur mediteren. En ik vind zin voor humor heel belangrijk. Zolang je kan lachen, kan je leven.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Enkele heel goede vrienden, en mijn drie broers en twee zussen. We bellen elkaar geregeld. Ik haal ook veel uit de Bijbel en het evangelie. Het lukt me niet elke dag erin te lezen, maar ik put er veel kracht en inspiratie uit. Als priester zijn mijn gidsen monseigneur Romero, Pater Damiaan en kardinaal Cardijn. Hun spirit en werkmethode zitten altijd in mijn denken en doen. Van Cardijn heb ik geleerd: zien, oordelen en handelen.’

Schrijft u weleens iemand af?

‘Dat gebeurt maar zelden, het ligt niet in mijn karakter. Elk mens heeft het recht een fout te maken. Je kan altijd hopen dat ze tot inzicht komen. Dat is ook wat het evangelie zegt.’