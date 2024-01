De balans | Laure Uwase, advocate: 'Het beste advies? Je bent beter af als gever dan als nemer'

Laure Uwase (31) werd deze week racistisch bejegend nadat een foto van haar en enkele partijgenoten op de CD&V-nieuwjaarsreceptie op X verscheen. Ze is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Denderleeuw en staat op de lijst voor het Vlaams Parlement. Ze zat ook in het expertenpanel in de bijzondere Kamercommissie voor het koloniaal verleden. Hier maakt de advocate haar balans op.