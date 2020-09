De balans | Lucie Debaere (Loko)

Het nieuwe academiejaar lonkt. Aan de KU Leuven zal dat voorlopig zonder studentendopen en kotfeestjes zijn. Te midden van de corona-ellende werd Lucie Debaere (21) voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO. Hier maakt ze haar prille balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn vrienden en de andere mensen rond me. Mijn belangrijkste materiële object is allicht het schriftje waarin ik tijdens vergaderingen van LOKO alles opschrijf - echt álles. Als ik het verlies, zit ik in de problemen. Mijn grootste talent is probleemoplossend denken, vermoed ik. In mijn nieuwe functie zal dat goed van pas komen, met het jaar dat ons te wachten staat.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Bij mijn familie sta ik misschien wel levenslang in het krijt. Het zijn harde werkers en geëngageerde mensen. Sinds mijn 12de deden we als gezin jaren vrijwilligerswerk op het theaterfestival Au Bonheur des Mômes in Frankrijk. Het is wel zo dat ze nu niet altijd begrijpen waarmee ik bezig ben.’

Investeert u zelf in anderen?

‘Zeker. Dat mandaat van voorzitter vergt een enorm engagement. De grote motivatie is het leven voor de student in Leuven zo vlot mogelijk te laten verlopen en hem of haar een zo aangenaam mogelijke studententijd te bieden. We investeren ook hard in elkaar, als team. We krijgen er ook veel voor terug. Je ziet wat achter de schermen van het studentenleven gebeurt.’

Veel mensen schatten de dooprituelen verkeerd in. In Leuven zijn ze vaak mild en verlopen ze met veel verantwoordelijkheidszin.

Wat was tot dusver uw kwantumsprong?

‘Jaren geleden deed ik een uitwisselingsproject met een school in Zuid-Afrika. Maar mijn grootste groeimoment beleefde ik vorig jaar, toen ik preses was bij de studentenkring Historia. Een team van 36 mensen leiden en ondersteunen heeft veel voor me betekend. Het helpt ook bij mijn nieuwe functie. Ik weet hoe de kringen en de studenten ervoor staan. Dat er nu geen dooprituelen zijn, zie ik als een opportuniteit. We krijgen de tijd om ze coronaveilig te maken, voor als het in het tweede semester wel kan. Veel mensen schatten de rituelen verkeerd in. Ze verschillen sterk tussen steden. In Leuven zijn ze vaak mild en verlopen ze met veel verantwoordelijkheidszin. Veel studenten denken er met intens plezier aan terug. Mijn kwantumsprong is eigenlijk nog volop bezig. We spreken vaak van de LOKO-leerschool. Dat klinkt wat onnozel, maar het klopt.’

Gaat u soms in het rood?

‘Engagement betekent ook verantwoordelijkheid en zoals elke student heb ik moeilijke momenten. Soms heb ik slaaptekort. Maar ik ben een doorzetter. En ik sta er niet alleen voor.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Vooral mijn lief. Hij is zelf actief in studentenvertegenwoordiging en weet waarover ik praat: heel handig. Mijn LOKO-team bestaat uit zo’n 30 vrijwilligers, van wie zes het dagelijks bestuur op zich nemen. Voorts zijn er andere vrienden in Leuven, en ook met mijn beste vrienden uit Dilbeek blijf ik close. Het beste advies ooit: alles is relatief. Ik denk dat mijn broer dat ooit zei. Om te lachen, maar ik rakel het vaak op als het moeilijk gaat.’

Is uw balans in evenwicht?

‘Tijdens het academiejaar weegt mijn rol als studentenvertegenwoordiger op het studeren. Ik ben er continu mee bezig. Maar ik heb al twee, drie jaar geen herexamens. Het is dus combineerbaar. Ik moet wel prioriteiten stellen. Tijdens de blok is het: full focus. Slagen krijgt altijd prioriteit.’

Wat is nu uw businessplan?

‘Op mijn thesis na heb ik mijn laatste jaar geschiedenis afgewerkt. Van dit academiejaar wil ik een knaller maken. Dat klinkt als kortetermijndenken, maar is het niet. Ik volg ook een voorbereidend programma om volgend jaar aan de UGent een Master in Conflict & Development te studeren. Ik zou graag werken als researcher voor een internationale organisatie. Maar nu ben ik al blij dat ik weet welke manama (master-na-masteropleiding, red.) ik wil doen.’ (lacht)

Wanneer zult u van winst spreken in het leven?