De balans | Peter Mertens

Deze week raakte bekend dat Peter Mertens (51) er eind dit jaar mee ophoudt als PVDA-partijvoorzitter, een functie die hij sinds 2008 invult. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik speel niet echt goed, maar als het ritme van het leven te hoog wordt, vlucht ik achter mijn piano. Ook goud waard: de notitieboekjes die ik altijd bij me heb en waarin ik verhalen noteer van mensen die me aanspreken. De buik van de maatschappij staat erin. Ook mijn boekenkast is onmisbaar. Er staan minstens duizend werken in. Mijn belangrijkste talent is luisteren. Ooit zei een arbeider me: ‘Luisteren is de eerste revolutionaire daad.’ Daar ben ik het mee eens: veel mensen hebben een verhaal, weinigen kunnen het kwijt.’

Mijn notitieboekjes zijn goud waard. De buik van de maatschappij staat erin.

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Uiteraard mijn ouders. Ik was de eerste van veel neven en nichten die kon studeren. En mijn moeder zei altijd: ‘Manneke, vergeet niet van waar je komt.’ Als student leerde ik op de Boelwerf Jan Cap kennen, toen hoofdafgevaardigde van het ACV. Hij introduceerde me in de school van het leven. Dokter Dirk Van Duppen was erudiet en nederig, een mooie combinatie. Als wetenschapper en studax legde hij de lat zeer hoog. Op elk gebied. Toen mijn zoon eczeem had en niemand een oplossing vond, was hij er nachten mee bezig. Hij sprak er zelfs een Amerikaanse universiteit voor aan.’

Investeert u ook in anderen?

‘Het is mijn manier om mijn kennis nuttig te maken. Alleen ga je sneller vooruit, samen kom je verder. Ik zeg nooit tegen iemand: ‘Ik ga het voor jou oplossen.’ De PVDA staat niet voor cliëntelisme à la Parti Socialiste. De emancipatiegedachte is essentieel: we willen mensen wakker en sterker maken. De balans met investeren in mijn gezin is goed, maar ze weten natuurlijk wie ik ben. Ik ben minder aanwezig dan de klassieke papa en tijdens campagnes is van balans geen sprake. Maar dat is niet erg. Als ik er ben, ben ik er volledig en gaat de telefoon aan de kant. Wifivrije momenten zonder tingting zijn een zegen.’

Bent u al in het rood gegaan?

‘Ja, tijdens de campagne in 2019, toen we met meer dan 500.000 stemmen en 43 parlementsleden echt doorbraken. Ik had de kar getrokken en tot de finish alles gegeven. Ik was compleet leeg. In de zomer moest ik tijd nemen om te recupereren. Toen heb ik een tijd veertig uur per week gewerkt in plaats van zeventig of tachtig. Dat is goed gelukt.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Mijn boek ‘Hoe durven ze’, over de Europese crisis. Ik schreef het in 2011, toen we nergens verkozen waren. Dimitri Verhulst schreef het voorwoord. Het boek ging meteen naar de eerste plaats in de non-fictieverkoop, waar het een jaar lang bleef staan. Men lachte dat die communist meer boeken verkocht dan hij stemmen behaalde. Maar het was een enorme boost voor mijn bekendheid. In anderhalf jaar gaf ik 150 lezingen - dat is zowat een lezing om de drie dagen.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘De belangrijksten staan in mijn notitieboekjes. De media projecteren alleen de taligheid en de roeperigheid uit de maatschappij, ik wil aandacht voor elke stem. Ook van Twitter ben ik geen fan. Ik ga liever een pint drinken met arbeiders, de wijzen in de universiteit van het leven. Maandelijks ga ik ook eten met mensen van de Antwerpse haven. Voorts zijn er een vijftal vrienden aan wie ik geregeld advies vraag.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Dat denk ik niet. Ik geloof dat mensen maakbaar zijn en kunnen veranderen, ook op latere leeftijd. Er zijn er natuurlijk ook om wie ik sowieso in een bocht heen loop. Roeperige types en mensen die schelden, bijvoorbeeld. In de politiek zijn er collega’s uit andere partijen met wie ik het goed kan vinden. Maar fascisten en mensen die tot racisme aanzetten, zullen nooit een gesprekspartner zijn. Maar dat is niet afschrijven. We zijn met 9 miljard mensen op de aardbol, en je maakt keuzes over met wie je in de boot stapt.’

Staat er winst op uw balans?