De balans | Welkom Wolf-initiator Jan Loos

Welkom Wolf-initiator Jan Loos: 'De wildbeheereenheden hebben bewezen geen betrouwbare partner te zijn. Ze hebben hun achterban niet in de hand. Het is een zootje ongeregeld.’

Nadat de hoogzwangere wolvin Naya wellicht is doodgeschoten, vormt August een koppel met Noëlla, die net voor Nieuwjaar in ons land werd gespot. Deze week lieten ze zich samen filmen. Jan Loos (53) van Landschap vzw is de man achter de Welkom Wolf-campagne. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Persoonlijk: mijn gezin, mijn huis en de veertig jaar ervaring in natuurbewegingen. En onze leden ook, zo’n 6.000 gezinnen. Zij maken alles mogelijk. Nog voor ik twaalf werd, ging ik bij de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, waar ik tien jaar vrijwilliger was. Bij Landschap vzw hebben we weinig middelen maar massa’s ideeën. Subsidies vraag ik niet. Dan hoef ik ook geen beleidsplannen te schrijven voor een ambtenaar in Brussel. Wij zijn met z’n tweeën, maar in verhouding zijn onze output en onze omzet groot. 52 weken per jaar organiseren we projecten, activiteiten, wandelingen, workshops en cursussen. Alleen al Welkom Wolf is een voltijdse job. We nemen ook risico’s, zoals een deel van Kinepolis Antwerpen afhuren voor ons Lowland Photo Festival, het grootste natuurfotografiefestival in Europa. Maar het lukt. Elke keer.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders wakkerden een en ander aan, maar waren geen natuurfreaks. Dat is uit mezelf gekomen. Toen ik als burgerlijk ingenieur afstudeerde, zat ik al tot over mijn oren in natuurbewegingen en raden van bestuur. Na mijn legerdienst realiseerde ik me dat ik niet vijf dagen per week elektriciteit wilde maken. Ik heb niet het gevoel dat ik bij mensen in het krijt sta. Ik denk wel dat velen bij mij in het krijt staan.’

Op welke manier?



‘Voor Natuurpunt heb ik meer gedaan dan ik heb teruggekregen. Ik heb twintig jaar gewijd aan de uitbouw ervan, vooral via wervingscampagnes. Toen ik er begon, waren er 12.000 leden. Toen ik wegging 90.000. Maar hoe groter de organisatie werd, hoe minder ze een mening had. Er ontstonden interne strubbelingen. Dat is nog altijd zo. Onlangs stapten de directeur en de woordvoerder op. Het lag dus niet aan mij.’

‘Ik heb ook hard in de wolven geïnvesteerd. Toen ik acht jaar geleden zijn terugkeer zag aankomen, organiseerde ik info-avonden en stapte naar de pers. Ik denk dat ik de publieke opinie ervan heb overtuigd dat wolven geen probleem hoeven te zijn. In mijn vrouw, kinderen en familie investeer ik dan weer te weinig. Ik vrees dat ze eronder lijden, ja. Gelukkig zijn ze ook zelf druk bezig.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Achteraf ben ik zeer tevreden dat ik samen met Aagje De Doncker Landschap vzw heb opgericht. Ik ben nooit zo met de inhoud bezig geweest als de voorbije acht jaar. En ik heb nooit zoveel natuur ontdekt.’

Gaat u soms in het rood?

‘Nee. Iedereen klaagt daarover, maar ik heb er geen last van. Aagje en ik werken 16 uur per dag, zeven dagen per week. Deels is dat samen met anderen buiten zijn, maar ook dat is werken. Tijd om echt in de natuur te ontspannen is er maar tien dagen per jaar. En dat is vrij recent. In mijn twintig jaar bij Natuurpunt heb ik niet een dag verlof genomen. Het moet zijn dat ik het graag doe.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Weinig. Bij Natuurpunt een paar, maar lang niet iedereen. De jachtsector heb ik wel afgeschreven. In wolvin Naya hadden we zwaar geïnvesteerd. De wildbeheereenheden hebben bewezen geen betrouwbare partner te zijn. Ze hebben hun achterban niet in de hand. Het is een zootje ongeregeld.’

Is uw balans in evenwicht?