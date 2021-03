Na ‘onenigheden in visie’ stopte Ann Brusseel (45) vorige week als directeur van de Erasmushogeschool. Hier maakte ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Materieel: mijn droomhuis in Oostende, dicht bij de zee. Na 23 jaar Brussel ben ik teruggekeerd naar mijn thuisstad. Daarnaast heb ik een bescheiden spaarpotje van defensieve beleggingen. Ik ben geen expert en speel dus op safe. Immaterieel zijn er mijn gezin, familie en vrienden. Om gelukkig te zijn heb ik gezelschap nodig. Voorts mijn wendbaarheid, energie en optimisme. Als iets niet strookt met mijn waarden, zoek ik oplossingen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘De Open VLD, die me in 2009 de kans gaf volksvertegenwoordiger te worden: een hele eer en een leerschool. In de gemeentepolitiek investeerden onder anderen Annemie Neyts en haar echtgenoot in me, net als Els Ampe. En Fientje Moerman, een goede vriendin. In de aanloop naar de verkiezingen ontmoette ik destijds de psychotherapeute Annemie Uyttersprot, die mijn coach werd. Ze stopte veel tijd in me en werd een vriendin. Kritisch als ze is, wees ze me op mijn sterktes en zwaktes, en wees valkuilen aan. Als extravert met het hart op de tong had ik het niet altijd door als mensen me niet volgden.’

Investeert u in anderen?

‘Ik heb in veel jonge mensen geïnvesteerd, zowel in de politiek als aan de hogeschool. Ik moedigde hen aan spontaan initiatieven te nemen. Over de balans tussen werk en gezin waak ik. Met onze dochter van zeven gaan mijn man en ik naar de pianoles en de manège. Ik werk graag maar als ik thuis afwezig zou zijn, kan ik ook professioneel niet functioneren. Aan dat evenwicht heb ik jaren gewerkt. Het was ook de reden waarom ik in 2016 stopte met gemeentepolitiek. Daarnaast investeer ik in het Streekfonds van de Koning Boudewijnstichting. Ik zit in het comité dat kansarme jongeren ondersteunt.’

Bent u ooit zwaar in het rood gegaan?

‘Als twintiger en jonge dertiger nam ik te veel hooi op mijn vork en maakte ik een zware periode door. Op een bepaald moment stortte ik in. Proberen zo’n situatie alleen recht te trekken heeft geen zin. Een goede therapeut heeft me eruit gehaald. De voorbije jaren overkomt me dat niet meer. Ik heb geleerd te doseren en op de pauzeknop te drukken: dingen schrappen, een week alles on hold te zetten, tijd maken voor goede gesprekken. Dat je jonge jaren de mooiste van je leven zijn, geldt voor mij dus niet. Ik vind dat ook overgeromantiseerd.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Ik haal veel energie uit gesprekken met goede vriendinnen die diverse jobs hebben en verschillende perpectieven aanreiken. Voorts heb ik enkele rolmodellen, onder wie Caroline Pauwels, met wie ik de voorbije jaren samenwerkte. Haar positiviteit heeft mijn ogen geopend. Er is ook Elke Jeurissen, de oprichtster van Glassroots, Straffe Madammen en Fierce Ladies. Ze is een expert in de creatie van diversiteit in bedrijven en empowerment van vrouwen. Ik heb ook mannelijke raadgevers: behalve mijn eigen man zijn dat onder anderen Jan Denys en Frederik Anseel. Sinds die laatste in Sydney vertoeft, mis ik hem echt. We gingen geregeld een pint pakken. Het beste advies dat ik ooit kreeg, is authentiek zijn. Nooit proberen te zijn wie je niet bent.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Ik kan conflicten uitpraten en een bladzijde omslaan. Om uit mijn telefoon gewist te worden moet je me al een serieus mes in de rug planten. Dat ís gebeurd, maar niet vaak.’

Staat er winst op uw balans?