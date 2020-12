De discrete eigenaars van ’s werelds mooiste plein

De Limburgse vastgoedfamilie Tans sluit door haar aankoop van een huis op de Brusselse Grote Markt aan bij een select clubje eigenaars, zoals Brouwerij Haacht, KBC en een excentrieke oogarts uit Oosterzele. Wie bezit de 32 panden op het mooiste plein ter wereld?

‘Het mooiste schouwspel ter wereld’, noemde Victor Hugo de Brusselse Grote Markt. De schrijver van ‘Les Misérables’ woonde in 1852 enkele maanden in het huis De Duif. Twee jaar geleden veroorzaakte dat intussen behoorlijk vervallen pand op nummer 26-27 enige opwinding in de Belgische vastgoedwereld. De Brusselse familie de Fooz zette toen de rechterkant te koop van het huis dat uit twee gespiegelde helften bestaat. Voor het eerst in jaren kwam een pand vrij op het bekendste plein van het land. De nieuwe eigenaar is de Limburgse vastgoedfamilie Tans, vernam De Tijd. ‘Het is een atypisch product, maar het was een opportuniteit die voorbijkwam’, bevestigt Frank Tans de aankoop.

De familie Tans maakte fortuin met de handel in tweedehandsauto’s en bouwde later een winkelvastgoedimperium uit met tentakels in de Gentse Veldstraat en de Brusselse Louizalaan. Door de aankoop in Brussel voegt de familie een tot de verbeelding sprekende locatie aan haar portfolio toe.

De Grote Markt werd in 1695 bijna volledig van de kaart geveegd door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV, maar werd nadien snel heropgebouwd tot een oogverblindend ensemble. In 1998 belandde het plein op de Werelderfgoedlijst van Unesco, die de Grote Markt roemde als ‘een uitstekend voorbeeld van de eclectische en bijzonder succesvolle mengeling van architecturale en artistieke stijlen die de cultuur en maatschappij van de regio karakteriseren.’

De Tijd onderzocht welke eigenaars achter de 32 gevels van de Grote Markt schuilen. Eeuwen gebruikten rijke gilden, zoals de schrijnwerkers en de schippers, de plaats als een uithangbord. Vandaag zetelt alleen de Federatie van Belgische Brouwers er nog. Haar hoofdzetel op nummer 10, Den Gulden Boom, is een van de mooiste huizen op de Grote Markt. Op de gevel prijken verwijzingen naar hop en gerst en het statige opschrift ‘Maison des Brasseurs’, terwijl een ruiterstandbeeld van de Oostenrijkse landvoogd Karel van Lotharingen boven het dak troont.

De brouwersfederatie is niet de eigenaar van het brouwerhuis. Het gebouw is in handen van de Stad Brussel, die samen met haar OCMW tien panden op de Grote Markt bezit. De bekendste zijn het gotische Stadhuis en het tegenoverliggende Broodhuis, waar bezoekers meer dan 1.000 kostuums van Manneken Pis kunnen bewonderen. De stad Brussel bezit ook het legendarische pand De Zwaan. In dat café vierde de Duitse filosoof Karl Marx ooit oudjaar en werd in 1885 de Belgische Werkliedenpartij opgericht. Tegenwoordig huisvest La Maison du Cygne een chique restaurant en vier private salons.

2,6 miljoen Jozef Van de Velde kocht in 1960 voor 2,6 miljoen frank (64.000 euro) zijn eerste pand op de Grote Markt. Vandaag bezit de oogarts bijna een kwart van het plein.

Iets verderop bezit de Stad Brussel De Faem en De Cluyse. Het stadsbestuur onder toenmalig burgemeester Freddy Thielemans (PS) kocht beide panden in 2004 van Frank Van Leemput. Die investeerder begon zijn carrière met een boekhandel in de Antwerpse Meir en bezit daar intussen een reeks panden. Op de Brusselse Grote Markt bleef hij eigenaar van De koning van Beieren, waarin het Hard Rock Café huist.

Oogarts

Behalve de Vlaamse vastgoedinvesteerders Tans en Van Leemput behoren meerdere onbekende Brusselse families, zoals Haberman, Pètre en de Fooz, tot het selecte clubje eigenaars. Andere panden worden door roemrijke adellijke geslachten van generatie op generatie doorgegeven. De familie de Jamblinne de Meux, bekend van het gelijknamige plein in Schaarbeek, bezit met De Fortuine op nummer 15 het enige pand op de Grote Markt waarin vandaag een hotel zit (Le Quinze).

Den Helm is in handen van nazaten van de vroegere Belgische premier Charles de Broqueville. Gravin Christiane de Lannoy, die in het kasteel van Westmalle woont, bezit samen met haar zus en twee dochters De Gulden Boot. Dankzij haar ‘recht op raam’ mag de 101-jarige gravin bijzondere feestelijkheden, zoals een koninklijk bezoek of de huldiging van de Rode Duivels, meevieren vanuit het salon op de eerste verdieping.

De enige echte grootgrondbezitter van de Grote Markt is zonder twijfel Jozef Van de Velde. De excentrieke oogarts uit Oosterzele kocht in 1960 voor 2,6 miljoen frank zijn eerste pand op de Grote Markt, Het Voske. Vandaag hebben Van de Velde en zijn vrouw Hilda bijna een kwart van het plein in handen.

De oogarts ziet zichzelf als een collectioneur. ‘Omdat ik dat graag zie’, antwoordt Van de Velde op de vraag waarom hij acht huizen op de Grote Markt bezit. ‘Ik kon evengoed schilderijen kopen. Maar een schilderij hangt in mijn woning en ziet niemand. Op de Grote Markt kan iedereen ernaar kijken.’

Van de Velde is een opmerkelijke figuur. De man, die onlangs zijn 90ste verjaardag vierde, woont op een domein met 23 bunkers en allerlei zeldzame dieren en planten. Ondanks zijn vastgoedimperium op en rond de Grote Markt staat hij bekend als een gierig man. Toen een caféhouder zijn huur niet betaalde, reed de oogarts met zijn Jaguar de Grote Markt op om enkele bakken bier in beslag te nemen. Als hij met zijn zoon Frans, die als oogarts verbonden is aan de prestigieuze universiteit van Harvard, twee croque-monsieurs bestelt in zijn favoriete brasserie, vraagt Van de Velde korting.

In Gent, waar de 90-jarige oogarts nog altijd patiënten ontvangt, komt hij geregeld in opspraak door de lamentabele staat van zijn woningen. Van de Velde en zijn vrouw werden vorig jaar in beroep veroordeeld tot een boete van elk 30.000 euro voor huisjesmelkerij. Ook de stad Brussel spande tal van rechtszaken tegen de oogarts aan. ‘Het is een probleem’, zegt een kenner van de Grote Markt. ‘Van de Velde heeft panden in slechte staat en wil er geen geld insteken. Hij doet gewoon niets.’ De oogarts ontkent dat met klem. ‘In Brussel loopt een gangsterbende rond: de PS’, zegt hij. ‘Ik heb al veel geïnvesteerd in de Grote Markt. Mijn huizen zijn daar allemaal in orde.’

De stad Brussel bezit het legendarische pand De Zwaan. In dat café vierde Karl Marx ooit oudjaar en werd in 1885 de Belgische Werkliedenpartij opgericht. Vandaag zit er een chique restaurant, Le Bistrot du Cygne.

Bij De Gulden Koopman op nummer 28 is dat duidelijk niet het geval. Aan de zijkant van het hoekpand zijn ramen dichtgemaakt met houten planken. Het huis is nochtans Van de Veldes favoriet. Volgens de oogarts woonde Alexander von Falkenhausen, de militaire gouverneur van België onder het naziregime, tijdens de Tweede Wereldoorlog vooraan in het pand, terwijl de achterkant als ontsnappingsroute voor Britse piloten diende.

Bank

In de rij van De Gulden Koopman, dat zich naast het Broodhuis bevindt, bezit de oogarts zes panden. ‘Dat is commercieel de beste kant omdat de zon daarop schijnt en je daar terrassen kan zetten’, zegt Van de Velde. Eerder kocht hij er de panden Joseph en Anna van een vrouw die vaak een vriendin bezocht in de buurt van Oosterzele. Aan de overkant van het plein verwierf Van de Velde In den Bergh Thabor van een collega-oogarts.

Via die contacten kaapt de collectioneur al decennia de mooiste panden op de Grote Markt weg. Tot vandaag is de negentiger bijzonder kwiek, blijkt uit meerdere telefoongesprekken waarin hij bizarre complottheorieën afwisselt met hilarische anekdotes die zijn excellente geheugen staven.

Zoals die keer in 1972, toen de Belgische staat De Borse liet veilen. ‘Een week voor de openbare verkoop wilde ik iets eten in het restaurant daar, Au Directoire, maar dat bleek dicht’, vertelt Van de Velde. ‘Omdat er een bordje met ‘te koop’ ophing, vroeg ik of ik binnen mocht. Ik ben daar zeer goed gesoigneerd door de garçons. En ze vertelden me dat enkele gasten met een glas te veel op hadden gezegd dat de KB (Kredietbank, intussen KBC, red.) 5 miljoen frank wilde bieden voor het pand, terwijl de huurprijs maar 150.000 frank per jaar was!’

Van de Velde stuurde zijn echtgenote naar de openbare verkoop. Na een biedstrijd tegen de KB-gezanten haalde zij het pand voor 7,2 miljoen frank binnen. ‘Dezelfde avond kwam de KB langs en wilde die het pand huren voor 600.000 frank per jaar’, herinnert Van de Velde zich lachend. ‘Ik heb natuurlijk ja gezegd.’

De Kredietbank huurde het bewuste pand tot 1999, bevestigt de bankarchivaris na enig opzoekwerk. Behalve De Borse bezit de bank drie percelen in de brede façade van het Huis van de Hertogen van Brabant, dat zeven panden omspant. De Kredietbank kocht die gebouwen kort na de Tweede Wereldoorlog van de National City Bank of New York en gebruikt ze vandaag als ontvangstsalon en kantoor voor private banking.

CBC, de Waalse vleugel van KBC, zette twee jaar geleden zijn drie panden aan de overkant in de etalage. Voor het eerst kwam een pand op de Brusselse Grote Markt in handen van niet-Belgische eigenaars. De Nederlandse groep ProWinko wil er in de toekomst een hotel openen.

Brouwerij

Volgens een goedgeplaatste bron betaalden de Nederlanders 12 miljoen euro voor de drie percelen, een pak minder dan de verhoopte 20 miljoen euro. ‘De panden op de Grote Markt zijn veel waard en redelijk duur’, zegt Michel Haelterman. Zijn familie kocht begin jaren 90 De Balance, dat officieel in de aanpalende Heuvelstraat ligt. In dat gebouw baatte Anderlecht-trainer Vincent Kompany ooit het sportcafé Good Kompany uit, maar de zaak overleefde nog geen jaar.

De familie Haelterman vestigde haar naam als Belgische invoerder van het Deense biermerk Carlsberg. Ze bezit meer dan honderd cafépanden in Brussel, waaronder De Monk en de Irish Pub O’Reilly’s aan het Beursplein. Horeca Logistic Services (HLS), de drankencentrale van de familie, levert aan alle panden op de Grote Markt, behalve Den Pauw. Dat pand is sinds de jaren 70 in handen van de Brouwerij Haacht. De eigenaarsfamilie Van der Kelen is de enige bierbrouwer die nog een perceel op het symbolische plein bezit.

Op het prestigieuze adres Grote Markt 1 bevindt zich de officiële hoofdzetel van de bierreus AB InBev. Den Coninck van Spaignien is wellicht het mooiste pand op het plein. Boven de ingangsdeur waakt Sint-Hubertus, de patroonheilige van de bakkers, en op het dak staat een gouden boogschuttersbeeld. Op de eerste verdieping organiseert AB InBev geregeld exclusieve evenementen met een prachtig uitzicht op de feeëriek verlichte Grote Markt. Maar de brouwer huurt zijn unieke visitekaartje van de stad Brussel.

Prijs

Is de aankoop van een pand op de Grote Markt een goede investering? ‘Zuiver commercieel kan je niets anders zeggen dan: ‘Die man is gek’’, erkende Van de Velde in 1992 in de krant Het Volk, nadat hij 50 miljoen frank had neergeteld voor In den Bergh Thabor.

De huizen liggen op een absolute toplocatie, maar hun beschermd statuut maakt renovaties ingewikkeld en duur. Ook de huurprijzen zijn loodzwaar. De uitbaters van restaurant La Chaloupe d’Or betalen een astronomische 27.000 euro per maand. Niet toevallig zijn met Starbucks en Hard Rock Café de eerste internationale ketens met diepe zakken op het centrale plein van België geland. ‘Burger King en Pizza Hut dromen al lang van een vestiging op de Grote Markt’, zegt Haelterman. ‘Maar de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen verzet zich. Het is een lijdensweg, zelfs als de bedrijven beloven geen lichtreclame aan te brengen.’

Op de Grote Markt vinden elk jaar 200 evenementen plaats. Mensen met kinderen willen daar niet wonen door de geluidsoverlast. Ik wil de bestemming wijzigen naar bed and breakfast, maar de stad wil dat niet.

Het verhuur van de woningen is evenmin simpel. Boven Den Cruywagen staat al enige tijd een ‘somptueus’ appartement van 200 vierkante meter voor een maandelijkse huurprijs van 3.500 euro vrij. Ook de eigenaars van Den Sack, nazaten van de Brusselse koffiefamilie Jacqmotte, raken hun vier onlangs gerenoveerde flats moeilijk kwijt. ‘Onze appartementen zijn heel moeilijk te verhuren’, zegt mede-eigenaar Jacques de Smet, ex-bestuurder bij de netbeheerder Elia. ‘Op de Grote Markt vinden elk jaar 200 evenementen plaats. Mensen met kinderen willen daar niet wonen door de geluidsoverlast. Ik wil de bestemming wijzigen naar bed and breakfast, maar de stad wil dat niet.’

Het stadsbestuur probeert al langer de wildgroei aan Airbnb’s in de wijk tegen te gaan en het aanbod op de Grote Markt te diversifiëren. Sinds het laatste kantwinkeltje het plein enkele jaren geleden verliet, domineren horecazaken en pralinewinkels het straatbeeld. De familie Tans trok de bekende chocolatier Pierre Marcolini aan als huurder voor zijn pand, dat naast een verkooppunt van Neuhaus en vlak bij Godiva ligt.

In coronatijden dreigen de hoge huurprijzen de doodsteek te worden voor veel commerçanten op de Grote Markt. ‘Het is een ramp’, zegt Sebastien Vander Steene van de vastgoedmakelaar CBRE. ‘Huurders hebben twee mogelijkheden: hun contracten heronderhandelen of de zaak sluiten.’ ‘Wie nu een pand overneemt, zou de huur fel moeten verlagen’, zegt Michel Haelterman.