De drie levens van Etienne Davignon

Topdiplomaat, Europees commissaris, voorzitter van de Generale Maatschappij, bestuurder van talloze grote Belgische bedrijven: Etienne Davignon (86) heeft zijn levensverhaal neergeschreven in een boek.

'Mijn drie levens', is de toepasselijk titel van het boek. Het is, merkwaardig genoeg, ook zijn eerste boek. Hij schreef het met de hulp van de Franstalige journalist Maroun Labaki. 'Ik heb het vooral geschreven zodat mijn kinderen en kleinkinderen mijn levensverhaal zullen kennen', zei hij gisteren bij de voorstelling in Brussel. 'Het zijn herinneringen, geen echte uitgebreide en gedetailleerde memoires'.

Het boek bevat geen grote onthullingen, wel een aantal leuke anekdotes. Over een aantal conflictueuze gebeurtenissen waarbij hij betrokken was, zoals de overname van de Generale Bank door Fortis in 1998, gaat hij snel heen.

Coulissen van de macht

Een politiek mandaat heeft hij nooit bekleed, maar in zijn lange carrière heeft Etienne - Stevy - Davignon een belangrijke rol gespeeld op het Belgische toneel, in de coulissen van de macht.

Als zoon van een diplomaat deed hij, om zijn vader te plezieren, mee aan het diplomatiek examen en hij slaagde. Ambassadeur is hij nooit geweest, maar al gauw werd hij een sleutelfiguur op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel als adviseur van opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken, als hun kabinetschef en als politiek directeur van het departement. Zo kwam hij in contact met verschillende wereldleiders - onder meer de Sovjetleider Leonid Breznjev - en hun topadviseur, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger.

Congo

Hij was als diplomatiek raadgever ook nauw betrokken bij de crisis die in 1960 ontstond naar aanleiding van de chaotische onafhankelijkheid van Congo en de moord op de charismatische Congolese leider Patrice Lumumba. In zijn boek werpt hij geen nieuw licht op die onverkwikkelijke zaak.

In 1977 werd Davignon lid van de Europese Commissie, waar hij de verantwoordelijkheid kreeg over onder meer het industrieel beleid. Al gauw ontpopte hij zich tot een van de zwaargewichten in de Commissie, die toen flink minder leden telde dan vandaag. Een van zijn belangrijkste exploten was de herstructurering van de Europese staalindustrie, die met een zware crisis kampte.

Generale Maatschappij

Hij mocht van de Belgische regering een tweede mandaat doen als Europees commissaris en hij werd ei zo na voorzitter van de Commissie. Uiteindelijk ging dat niet door omdat de toenmalige Franse president François Mitterrand een prestigieuze internationale job zocht voor zijn partijgenoot Jacques Delors.

Nadat Davignons tweede mandaat als Europees commissaris afgelopen was, begon hij aan een derde carrière in de Belgische economische wereld. Hij werd lid van het directiecomité van de Generale Maatschappij, de holding die toen, werd gezegd, zowat een derde van Belgische economie in handen had. In 1988 brak een overnamestrijd los rond de Generale. Die werd gewonnen werd door de Franse groep Suez. De oude garde werd bedankt, maar Davignon mocht blijven en werd voorzitter van de raad van bestuur.

Brussels Airlines

Hij ontwikkelde een goede relatie met Gérard Mestrallet, die door Suez tot CEO van de Generale was benoemd. En Davignon bleef loyaal aan Suez en Mestrallet, ook nadat de Fransen de meeste belangrijke participaties van de Generale hadden verkocht en Suez zich omvormde tot een energiegroep. Eerst heette die Suez Lyonnaise des Eaux, dan GDF Suez en nu Engie.

Een echte ondernemer of zelfs manager is Davignon niet geweest. Maar waar hij zeker wel een grote rol heeft in gespeeld is de oprichting van Brussels Airlines na het faillissement van Sabena.

Twee lessen

Schermvullende weergave ©Photo News

Etienne Davignon heeft een boeiend parcours afgelegd dat moeilijk in 280 pagina's samen te vatten is. Twee lessen gaf hij bij de voorstelling van zijn boek nog mee. Eén: 'Om iets te realiseren, heb je altijd andere mensen nodig'. Twee: 'Achteromkijkend besef ik hoe geprivilegieerd ik was en hoeveel geluk ik in mijn leven heb gehad.'