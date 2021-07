De enorme boom van de leasefiets

De leasefiets boomt. Jaarlijkse groeipercentages van 20 tot 30 procent zijn geen uitzondering. De spurt zal nog wel even aanhouden nu ook overheidspersoneel binnenkort zijn eindejaars- premie deels kan inruilen voor een fiets.

‘Het wordt stilaan tijd dat we onze naam veranderen.’ Stefan Delaet is CEO van het grootste fietsleasebedrijf van het land, maar tot nader order heet dat nog altijd KBC Autolease. Ruim 22.000 speedpedelecs, gravelbikes, koersfietsen en elektrische stadsfietsen heeft het dochterbedrijf van de bankverzekeraar onder contract.

Die naamsverandering komt niets te vroeg, want de leasefiets is de bedrijfs- wagen - hoeksteen van de Belgische loonkoterij - in hoog tempo aan het bijbenen. De leasefiets kan nog niet tippen aan het slordige miljoen bedrijfswagens op de Belgische wegen: de cijfers lopen wat uiteen maar de meeste mensen in de sector schatten dat er inmiddels een 50.000 tot 60.000 leasefietsen rondrijden. Maar dat aantal groeit explosief. ‘Toen wij in 2014 met fietsleasing begonnen, waren we blij dat we dat jaar 50 fietsen verhuurden’, zegt Joep Kempen, de oprichter en CEO van fietsleasereus Cyclis. Ondertussen komen er maandelijks vaak meer dan 1.000 nieuwe contracten bij. ‘In 2019 sloten we 4.000 contracten, dit jaar gaan het er 8.500 tot 9.000 zijn. In totaal komen we dan eind dit jaar aan 22.500 fietsen’, zegt Kempen. Vorig jaar boekte het bedrijf op een omzet van 15 miljoen euro een winst voor belastingen van 1,1 miljoen euro. Dit jaar moet dat groeien naar 1,6 miljoen euro.

Vooral de afgelopen drie, vier jaar heeft fietsleasing een enorme vlucht genomen. Daar weet Claire Meuws alles van. Ze is hr-directeur bij de fabriek van DAF Trucks in Westerlo. ‘We hebben het in 2018 ingevoerd, op vraag van het personeel’, zegt ze. ‘Ik dacht dat we al blij mochten zijn als 10 procent van de ruim 2.000 vaste werknemers een leasefiets zou kiezen. Ondertussen heeft meer dan de helft van onze mensen een bedrijfsfiets.’

Die leasefietsen worden ook massaal gebruikt voor woon-werkverkeer, waardoor DAF douches en lockers voor de fietsers installeerde, de fietsenstalling uitbreidde en voorzag van stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen. ‘We hebben zelfs iemand die elke dag 40 kilometer heen en terug fietst op zijn speedpedelec.’ Het heeft nog niet geleid tot een reductie van het aantal autoparkeerplaatsen, zegt Meuws. ‘Niet iedereen komt altijd met de fiets. Soms maar enkele dagen per week, of alleen als het niet regent.’ Het leasingbedrijf nam bijna alle administratieve rompslomp voor zijn rekening, waardoor Meuws niet opgezadeld werd met bergen extra werk.

De komst van almaar geavanceerdere en modieuzere elektrische fietsen heeft zeker geholpen. ‘Waar de fiets tot een jaar of vijf geleden vooral werd gezien als ideaal voor pendelafstanden van 5 tot 10 kilometer, is dat door de elektrische fiets in het algemeen en de speedpedelec in het bijzonder opgelopen tot 20 kilometer en meer. Daardoor is de fiets voor veel meer mensen een echt alternatief voor de auto geworden’, zegt Wim Floré, managing partner bij o2o fietsleasing. Delaet van KBC Autolease gelooft eerder in de combinatie van auto en fiets: ‘De fiets is niet noodzakelijk een alternatief voor de auto, maar een extra in de multimodale oplossing van je mobiliteitsvraagstuk.’

Groot optimisme

De leasefiets onderscheidt zich van de bedrijfswagen onder meer doordat het concept meteen voor alle (vaste) werknemers beschikbaar is. Dat gaat het komende jaar waarschijnlijk nog een stevige impuls krijgen. De Vlaamse regering paste de regelgeving zo aan dat ambtenaren en personeelsleden op gemeentelijk en provinciaal niveau voortaan ook een leasefiets kunnen kiezen. De regeling moet nog op lokaal niveau worden uitgewerkt, maar de komst lijkt onvermijdelijk.

Gemeenteambtenaren, OCMW-medewerkers, brandweerlieden, werknemers van De Lijn, maar ook personeelsleden van ziekenhuizen zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf volgend jaar een leasefiets kunnen kiezen in ruil voor een deel van de bruto eindejaarspremie of het inleveren van een aantal vakantiedagen. De leasebedrijven hebben hun oog ondertussen op een volgende groep laten vallen: de bijna 165.000 mensen die in het Vlaams onderwijs werken. Die zijn nu door baremaregelingen nog uitgesloten, maar er wordt druk onderhandeld voor een uitzondering. Het leidt tot groot optimisme in de sector. ‘Ik verwacht dat de groei de komende drie tot vier jaar zeker nog zal doorzetten’, zegt KBC Autolease-CEO Delaet. Volgens Cyclis-oprichter Kempen zal de markt de komende jaren ‘jaarlijks met 20 tot 30 procent groeien’. Alleen de huidige leveringsproblemen in de fietsindustrie, waardoor het maanden tot meer dan een jaar kan duren voor een bestelde fiets geleverd wordt, kunnen die groei nog enigszins beperken, klinkt het.

‘Corona heeft ons massaal op de fiets gekregen’, verklaart Veerle Michiels, juridisch adviseur bij het hr-dienstenbedrijf SD Worx een gedeelte van het succes. ‘En door corona zochten mensen een alter- natief voor het openbaar vervoer. Dat werd vaak de fiets. Maar voor veel bedrijven is het ook een noodzakelijke optie om in de jacht op talent een aantrekkelijke werk- gever te zijn. Je kan de fietsen - in tegenstelling tot de bedrijfswagen - aan al je personeelsleden aanbieden’, zegt Kempen.

Aantrekkelijke fiscaliteit

De basis van het succes is de razend aantrekkelijke fiscaliteit van de leasefiets. ‘Als je de fiets die de werkgever ter beschikking stelt, daadwerkelijk gebruikt voor je woon- werkverplaatsingen, zijn er geen sociale bijdragen en belastingen verschuldigd op dat voordeel’, zegt Michiels. Er zijn verschillende manieren voor werkgevers om personeel een leasefiets aan te bieden, maar als de sector het toelaat, is het omzetten van een deel van de bruto einde- jaarspremie in een netto fietsleasebudget het populairst.

‘Het geeft mensen plotseling toegang tot dure fietsen die ze nooit zouden overwegen als ze die voor de volle prijs zelf zouden moeten kopen. Met 7.000 euro kochten mensen vroeger eerder een tweedehandsauto dan een speedpedelec. De gunstige fiscaliteit haalt mensen over de streep. En als ze eenmaal zo’n topfiets met services hebben, willen ze niet meer terug’, zegt o2o-medeoprichter Wim Floré.

De fiscaal aantrekkelijke leasing zet werknemers ertoe aan duurdere fietsen te kiezen, merkt zowel Cyclis als o2o. Waar de aankoopprijs van een gemiddelde leasefiets vier jaar geleden ongeveer 2.800 euro was, is die opgelopen tot meer dan 3.500 euro. De waarde van een gemiddeld contract bij Cyclis steeg van 3.200 euro in 2014 naar 5.000 euro vorig jaar. Dat komt deels door het grotere aanbod aan elektrische fietsen. Die fiets heeft de motorloze fiets inmiddels zo goed als verdrongen in de leasewereld. Een kwart van de leasefietsen is een sportfiets (koersfiets, mountain- of gravelbike), een ander kwart is een snelle speedpedelec en de resterende helft zijn andere elektrische fietsen.

Inmiddels lopen de contracten van de eerste grote leasegolf uit 2017 en 2018 af. De markt moet uitwijzen of mensen na afloop van een oud contract een nieuwe fiets en een nieuw contract nemen. Floré: ‘De meeste mensen kiezen toch voor een nieuwe leasefiets, ook al nemen ze de oude over. Na de racefiets die er deels voor de hobby was, is het tijd voor de bakfiets of de speedpedelec voor de echte mobiliteit.’