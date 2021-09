De heilige huisjes staan er nog...

Zonder al te grote provocaties verandert Karine Lalieux (PS) de toon van het pensioenbeleid van de voorbije jaren. Of dat het pad is naar 80 procent werkzaamheidsgraad valt te bezien.

‘Dit wordt geen grote hervorming zoals in de tijd van de regering-Di Rupo.’ Zo werden de verwachtingen de voorbije dagen al getemperd in de regering-De Croo. Met het optrekken van de leeftijden voor het vervroegd pensioen werd onder premier Elio Di Rupo de eerste concrete aanzet gegeven om de vergrijzingsfactuur aan te pakken, gevolgd door het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar onder Charles Michel.

Dat door de herintrede van de socialisten in de federale regering die koers wat bijgestuurd zou worden, was bekend. Zowel in de campagne als tijdens de eindeloze formatiegesprekken werd de klemtoon nadrukkelijker gelegd op een beter minimumpensioen en zelfstandigenpensioen, dan op het versterken van de betaalbaarheid. De partijen die eerder in de Zweedse regering zaten - ook de N-VA - waren bereid die prijs te betalen, omdat ze allesbehalve beloond werden voor het gevoerde beleid, dat als hardvochtig werd aangevoeld.

Het voorstel van Lalieux is het openingsbod van de PS. Wie steviger maatregelen wil om de financiële houdbaarheid te garanderen zal zelf de kastanjes uit het vuur moeten halen.

De PS slikte in de regeringsonderhandelingen dat de pensioenleeftijd op 67 gebetonneerd bleef, maar haalt enkele andere slagen thuis. Het brugpensioen blijft bestaan vanaf 60 jaar. De pensioenbonus, die onder Michel nochtans werd afgevoerd wegens onproductief, komt terug. En er komen geen besparingsmaatregelen om de meeruitgaven van dat hogere minimumpensioen te compenseren, zelfs al doen die de piek van de vergrijzing verschuiven van 2040 naar 2050.

Lalieux rekent - ook budgettair - op het verbeteren van de loopbaan, levenslange vorming, stimuli zoals de pensioenbonus en de investeringen uit het relanceplan om meer mensen aan het werk te krijgen én te houden. 'Pensioenen en arbeidsmarkt zijn één', luidt het. Dat klinkt logisch, maar experten waarschuwen dat het laaghangende fruit al geplukt is.

De minister van Pensioenen gooit ook een symbolische kers op de taart voor de laaggeschoolden, die jonger op de arbeidsmarkt komen. ‘Iedereen boven de 60 kan met vervroegd pensioen vanaf 42 loopbaanjaren’, luidt het. Dat voor het aanvullende pensioen alleen de loopbaanduur nog in rekening wordt genomen, komt recht uit het verkiezingsprogramma van de sp.a van John Crombez.

Is dat een revolutie? Niet echt. Voor mensen die hoger onderwijs gevolgd hebben, verandert er niets: 42 loopbaanjaren bereik je pas op je 63ste of 64ste. Wie op zijn 18de is begonnen, bereikt 42 loopbaanjaren op zijn 60ste. Maar volgens de huidige regels kan je op 60 pas met pensioen met 44 gewerkte jaren. Dat is volgens Lalieux onrechtvaardig, en ze zet het recht. Het maakt het systeem veel helderder en betrouwbaarder, luidt het. Die transparantie moet het vertrouwen terugbrengen.

Over ambtenaren blijft het stil

Met een beetje goede wil kan je het voorstel zien als een manier om de discussie over de zware beroepen op een elegante manier uit de weg te gaan. Maar de bocht eromheen is wel heel wijd. Onder de regering-Michel was de discussie over de zware beroepen gekoppeld aan de hervorming van het ambtenarenpensioen, waarbij het de bedoeling was de zogenaamde preferentièle tantième - een regeling waarmee nogal wat vastbenoemde ambtenaren sneller meer pensioen opbouwen - in te perken.

De Zweedse coalitie faalde daarin, maar wie dacht dat de nieuwe minster van Pensioenen die draad weer zou oppikken, vergiste zich blijkbaar. Het voordeelregime waarbij magistraten en spoorpersoneel al na 36 jaar en militairen en politiemensen na 37,5 jaar een volledig pensioen verdiend hebben, blijft opnieuw overeind. Werknemers, zelfstandigen en contractuele ambtenaren daarentegen bereiken pas na 45 jaar werken een volledig pensioen.

Het plan van Lalieux is het openingsbod van de PS: wie hardere maatregelen wil om de betaalbaarheid te versterken, zal zelf de kastanjes uit het vuur moeten halen. Het beloven beproevende onderhandelingen te worden voor een coalitie waar de samenhang nu al vaak zoek lijkt.

Lalieux blijft van het fiscale voordeel op pensioensparen, hoewel ze benadrukt dat het omgekeerd herverdelend en dus onrechtvaardig is.

