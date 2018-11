De hertogin is dood, leve de hertogin

Na jarenlang protest kan de Hertogin Hedwigepolder eindelijk onder water gezet worden. De laatste aardappelen zijn gerooid, de toegangswegen afgesloten en de sleutels van de overgebleven huizen overhandigd aan de overheid.

Drijft een zadel? Die vraag spookt door ons hoofd als we onder de kaarsrechte rij Canadese populieren de verlaten Engelbertstraat uitrijden. Rond ons liggen de net gerooide aardappel- en maïsakkers er droevig bij onder de lage herfstzon. Enkel een perceel met koolzaad geeft dit polderlandschap nog wat kleur. De felgele bloemen contrasteren met het geblakerde zwart van de uitgebrande boerderij op de hoek van de straat.

De populieren worden binnenkort gekapt, het handvol verlaten huizen afgebroken en de Engelbertstraat zelf verdwijnt over een drietal jaar definitief onder water. Net als het oude landhuis dat we zojuist bezochten door een opening in het inderhaast geplaatste hek om de verlaten huizen van de Hedwigepolder te beschermen tegen vandalen. Daar lag het zadel op een houten stalmuur, te wachten op een ruiter of een paard dat nooit meer komt. In het puin rond het huis verder een bruine teddybeer, een fitnesstoestel en een blinkende beker. Uitgereikt aan de beste speler van een polotoernooi uit 2002, leert het opschrift.

Dit is een feitelijke annexatie van Nederland door België. Hans Mieras Actievoerder

Die speler zal Gery De Cloedt geweest zijn, de flamboyante Belgische eigenaar van deze Hedwigepolder, die zich jarenlang verzet heeft tegen de onteigening van zijn land, dat genoemd is naar Hedwige de Ligne, hertogin van Arenberg (1877-1938). Nadat de Nederlandse Hoge Raad begin dit jaar definitief groen licht had gegeven voor het onder water zetten van de polder, moest De Cloedt noodgedwongen zijn verzet staken. Enkele weken geleden overhandigde hij de sleutels van zijn huizen, en die van een handvol pachters van het land, aan de Nederlandse overheid. De pachters mochten nog eenmaal hun oogst binnenhalen, maar nu dat achter de rug ligt, is de strijd voorgoed gestaakt. De actievoerders uit de regio hebben in een symbolische afscheidsactie zelfs letterlijk hun vlaggen verbrand.

Scheldeverdrag

Jarenlang protesteerden ze heftig tegen de uitvoering van de vier Scheldeverdragen die Vlaanderen in 2005 met Nederland sloot. Als compensatie voor de uitdieping van de Schelde van 6 naar 13 meter diepte, die de natuur rond de rivier ernstig dreigde te verstoren, engageerde Nederland zich om 400 hectare land als compensatie onder water te zetten. De keuze viel op de Hertogin Hedwigepolder, die een dikke honderd jaar geleden in deze uithoek van Zeeland op het land gewonnen was.

Maar in een provincie als Zeeland, die enkele decennia geleden nog honderden inwoners zag verdrinken in de grote watersnood van 1953 en die als wapenspreuk Luctor et Emergo (ik strijd en ik kom boven) draagt, is het onder water zetten van vruchtbaar polderlandschap als vloeken in de kerk. Het verzet woedde tot in het Nederlands parlement, de ontpoldering werd op de lange baan geschoven en lang leek het erop dat De Cloedt de strijd tegen de onteigening van zijn 465 hectare grote polder ging winnen.

Tot het Nederlandse gerecht begin dit jaar een einde maakte aan de administratieve strijd. De Cloedt heeft wel nog twee rechtszaken aangespannen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens, maar die zijn zelfs nog niet ingeleid. De enige echt nog overblijvende juridische discussie wordt gevoerd voor de rechtbank van Middelburg. Die gaat over geld: De Cloedt vindt het voorschot van 15 miljoen euro dat hij krijgt voor zijn grond veel te weinig en eist een veelvoud van dat bedrag. Drie onafhankelijke experts moeten nu bepalen hoeveel de Hertogin waard is.

Dus is het stilaan tijd om vooruit te kijken. Wanneer worden de dijken doorbroken? Hoe zal dit landschap er over tien jaar uitzien? Waarom wordt dit gebied ecologisch waardevol? En kloppen de berichten dat hier ecolodges gebouwd zullen worden met zicht op de ondergelopen polder? Om op die vragen een antwoord te krijgen, beklimmen we een kilometer verder, op een gloednieuwe dijk net over de Belgische grens, de trappen die leiden naar het officiële infopunt van het Hedwige-Prosperproject.

Verdronken land

In elke trede is een leerzaam infobordje ingebouwd. Onderaan leren we dat de Hedwigepolder vroeger al onder water lag: ‘De polder ontstaat in de 13de eeuw. In 1584 worden de dijken doorgestoken vanwege de Tachtigjarige Oorlog. Zo wordt de Hedwigepolder ook ‘Verdronken Land’. Eind 18de eeuw loopt het Verdronken Land van Saeftinghe tot tegen de Vlaamse Doelpolder en Kieldrecht.’

De Hedwige-Prosperpolder helpt mee een bescherming te creëren tegen grote stormen die maar één keer in de honderd jaar voorkomen. Stijn Temmerman professor geografie

Het laatste infoplaatje bovenaan op de trap luidt fier: ‘2019. Een uniek en grensoverschrijdend natuurgebied ligt aan uw voeten.’ Net op dat moment krijg je inderdaad een fantastisch zicht op de wilde natuur van de Prosperpolder, de Vlaamse tegenhanger van de Hedwigepolder. Tussen de enthousiast opschietende struiken zie je nog enkele half overwoekerde resten van oude straten. De overgebleven lantaarnpalen - een daarvan brandt ’s nachts nog, vertellen buurtbewoners - doen denken aan een scène uit een donkere Wild West-film.

‘Vergis je niet’, zegt Dorien Verstraete wanneer ze ons begroet in het warm ingerichte infopunt. ‘Dit is niet hoe de ondergelopen Hedwige- en Prosperpolder er uiteindelijk zullen uitzien.’ Het Vlaamse deel van dit project werd al in 2005 onteigend en in afwachting van de doorbraak aan Nederlandse kant ingericht als tijdelijk natuurgebied. De wilde begroeiing en plassen vol vogels waar we op uitkijken, zullen over enkele jaren overspoeld worden door het opkomende tij als de Scheldedijk doorgebroken wordt.

Verstraete werkt voor De Vlaamse Waterweg nv, het overheidsagentschap dat het project in handen heeft. De volgende jaren investeert Vlaanderen 32 miljoen euro in de werken. Aan Vlaamse kant is landinwaarts al een nieuwe dijk aangelegd. Nu de Nederlandse onteigening achter de rug is, kunnen ook daar de werken starten.

32 Investeringen De komende jaren investeert Vlaanderen 32 miljoen euro in de werken

‘Deze winter beginnen we er al met het ontmantelen van de huizen in de Hedwigepolder, het weghalen van asbest, het vrijmaken van de weg en het opruimen van de biotoop’, vertelt Verstraete. ‘De grotere grondwerken beginnen pas volgend jaar en zullen een viertal jaar duren. Pas in 2022 worden de dijken doorgebroken en overstroomt het Belgische en Nederlandse polderlandschap van 600 hectare.’

Intussen moet nog een oplossing gevonden worden voor de tonnen aarde die in Nederland afgegraven moeten worden, onder meer bij het ontmantelen van de Scheldedijk. De meest logische optie, om die weg te voeren via het water, blijkt niet evident wegens het drukke verkeer in de vaargeul. En dus moeten 16.000 vrachtwagens de afgegraven aarde nu landinwaarts kwijt zien te geraken. Dat dreigt duur uit te vallen omdat er door de werken aan de Oosterweelverbinding en de sluis van Terneuzen een overaanbod aan grond in de regio zit aan te komen.

‘Daarom zullen we onze plannen wat wijzigen’, vertelt Richard Rozemeijer, die als projectleider van de provincie Zeeland samen met De Vlaamse Waterweg de werken coördineert. ‘We willen met de afgegraven grond een 25 meter hoge heuvel bouwen aan de rand van het natuurgebied, van waaruit bezoekers een unieke blik krijgen op het ondergelopen landschap.’ Naast een bezoekerscentrum moet er ook ruimte komen voor een restaurant of café. Een spiraalvormig wandelpad geeft toegang tot de site.

De 'streekholders'

De nieuwe plannen moeten nog groen licht krijgen van de Nederlandse overheid. Als ze doorgaan, vormen ze een extra lokpunt voor de toeristische ontsluiting van de streek. ‘Uit onze infosessies met de streekholders - zo noemen wij de omliggende ondernemers, inwoners en landbouwers - blijkt wel dat er ruimte voor toerisme is, zolang het op beperkte schaal gebeurt. Zo komt er ook een wandel- en fietspad dat 3,5 kilometer in het natuurgebied loopt, tot een uitzichtpunt vlak bij de vaargeul in de Schelde.’ Ook de plannen voor een vijftal ecolodges passen in dat concept.

Het unieke feit dat de Vlaamse overheid werken op Nederlands grondgebied in handen neemt, leidt tot gemor in de streek. ‘Dit is een feitelijke annexatie van Nederland door België’, zegt actievoerder Hans Mieras. ‘Dat is een slag in ons gezicht: het lijkt er nu op dat Nederland niet langer in staat is zijn eigen dijken te bouwen. Wat nog maar eens toont wat het echte doel is van dit project: dit is gewoon een compensatie die Antwerpen beloofd heeft aan de natuurbeweging in ruil voor de uitbreiding van de haven.’

Opmerkelijk genoeg bestaat de kans dat Gery De Cloedt zelf de man wordt die de polder waarvoor hij jarenlang streed, zal ontpolderen. Hij is namelijk de eigenaar van het baggerbedrijf Groep De Cloedt, dat zal meedingen met de Europese aanbestedingsprocedure voor de werken. Zelf wil De Cloedt niet reageren (‘het verleden ligt achter mij’, laat hij enkel weten in een mail), maar Mieras, die optreedt als juridisch adviseur van de Belg, bevestigt het bericht. ‘Hij doet dat deels om zakelijke, deels om emotionele redenen. Hij wil met eigen ogen zien hoe de werken aangepakt worden.’

Baardmannetje

De actievoerders zien de start van de werken gelaten tegemoet. ‘Tijdens het jarenlange traject, vooral na het tekenen van de Scheldeverdragen in 2005, waren er veel momenten van hoop’, zegt Johan Robesin, die als lid van Provinciale Staten in Zeeland jarenlang actief met de kwestie bezig was. ‘Maar door de aanhoudende ‘draaikonterij’ van de politiek in Nederland doofde het heilige vuur van verzet gaandeweg.’

Robesin begrijpt niet dat vruchtbaar polderland moet wijken voor een natuurgebied, dat volgens hem na enkele jaren toch weer zal dichtslibben. ‘Onderzoek van de beste specialisten wijst uit dat de polder niet, zoals een overheidscommissie beweerd had, slechts ongeveer 1 centimeter zal opslibben, maar jaarlijks 5 tot 10 centimeter.’ Na enkele jaren krijg je hier hetzelfde gebied als het aanpalende Land Van Saeftinghe, dat nauwelijks nog overstroomt, beweert de actievoerder.

Stijn Temmerman, professor geografie aan de Universiteit Antwerpen, ontkent die kritiek. ‘De slibafzetting is een traag proces dat tientallen jaren in beslag neemt.’ Met zijn team ontwikkelde hij een computermodel dat voorspelt hoe het gebied onder water zal lopen zodra de dijken doorbroken worden. De resultaten van dat onderzoek worden pas in december officieel voorgesteld, maar Temmerman wil ze wel al delen.

‘In de eerste fase gaat het gebied twee keer per dag overstromen zodat je vooral slikken en zandplaten krijgt waar bodemdiertjes, schelpen en wormen een ideale fourageerplek vormen voor waadvogels zoals strandlopers, tureluurs en wulpen. De eerste vijftien jaar verwachten we dat slechts 10 procent van het gebied vaste begroeiing zal krijgen. Dat is belangrijk, want zulke jonge overstromingsgebieden vind je bijna nergens meer in deze regio.’

Pas na vijftig jaar krijg je een gebied dat vergelijkbaar is met het land van Saeftinghe, goed voor een bedekkingsgraad van 60 procent, vertelt Temmerman. ‘Critici zeggen dat je op die schorren dan een saai, monotoon rietveld krijgt. Maar wat is er mis met riet? Ook dat is ecologisch waardevol gebied, dat vroeger wijdverspreid was in onze contreien. Dat merk je aan de grote variëteit zangvogels die erop afkomen, zoals blauwborsten, rietganzen, karekieten en baardmannetjes.

Natte voeten

Tegenstanders beweren dat de ontpoldering in tegenstelling tot wat beloofd werd heel weinig zal bijdragen tot het Vlaamse Sigmaplan, dat voorziet in natuurlijke overstromingsgebieden die de waterspiegel van de Schelde moeten verlagen bij grote stormen. Ook die kritiek ontkracht professor Temmerman. ‘Door de 600 hectare van deze polder te laten overstromen bij stormvloed top je het waterpeil langs de Schelde in het Vlaamse binnenland met vijf centimeter af. Op het eerste gezicht lijkt dat niet veel, maar je moet de Hedwige-Prosperpolder zien als een van de vele cruciale onderdelen van het hele Vlaamse Sigmaplan. De combinatie van zulke gebieden samen leidt tot een verlaging van het waterpeil met zestig tot tachtig centimeter. Dat is wel een belangrijke bescherming tegen stormen die maar één keer in de honderd jaar voorkomen.’

Maar Johan Robesin valt niet te overtuigen. ‘Unieke flora en fauna gaan verloren, duizenden bomen worden gekapt en een grote variatie aan dierenleven wordt vernietigd zonder dat ook maar één natuurclub een vinger uitsteekt. Dit is een grote schande. De toekomst zal uitwijzen wat voor een formidabele blunder hier wordt gemaakt.’

Even later rijden we nog een laatste keer door de Hedwigepolder. Zelfs met de wetenschappelijke uitleg in ons hoofd blijft het moeilijk voor te stellen hoe dit landelijke gebied er zal uitzien als het overstroomt. Ook Sabine Gillis, een van de 19 overblijvende bewoners uit het nabijgelegen Doel die hier met haar twee honden komt wandelen, kan het niet vatten. ‘Dit moet wijken voor de natuur, hoor je altijd, maar is dit dan geen natuur?’ Ze wijst naar de monumentale populieren die het landschap beheersen. ‘Zolang ik er als wandelaar in kan, blijf ik ervan genieten’, zegt ze terwijl ze de straat inslaat die de richting van het vervallen landhuis uitloopt.

