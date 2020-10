De moeilijke zoektocht naar helpende handen in de zorg

Helpende handjes. Daar ontbreekt het in deze tweede coronagolf nog het meeste aan. De federale en de Vlaamse overheid proberen tijdelijk werklozen aan de slag te krijgen in de zorg.

'Plaats of bedden zijn niet het voornaamste probleem. Wel het personeel om de patiënten te verzorgen', luidt het in een alarmerend persbericht van Zorgnet-Icuro, de koepel waaronder veel ziekenhuizen en woon-zorgcentra (wzc) vallen. 'Er is een personeelsuitval van 20 tot 30 procent. Sommige ziekenhuizen kennen pieken tot 40 procent. Een recente studie toont ook dat 70 procent van het zorgpersoneel risico loopt een burn-out te krijgen. Het is duidelijk dat deze situatie niet lang meer houdbaar is.'

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en zijn regionale collega's, onder wie Hilde Crevits (CD&V), hebben een regeling klaar die het mogelijk maakt dat werknemers die tijdelijk werkloos worden als gevolg van de coronacrisis in de zorg aan de slag kunnen. 'Die mensen krijgen dan een contract in de zorg, met een loon dat altijd hoger zal zijn dan hun uitkering, die ze dan verliezen. Daarbij willen we garanderen dat ze ook altijd kunnen terugkeren naar hun oude werkgever, als die de activiteiten weer opstart', zegt de woordvoerder van Crevits.

Helpindezorg.be

Met die regeling op zak heeft de Vlaamse overheid het platform helpindezorg.be opgericht om tijdelijk werklozen en werkzoekenden naar vacatures in de zorg te leiden. In één week tijd hebben 5.140 mensen zich daar gemeld. De website werd ook al 34.000 keer bezocht. Maar op dit moment zijn er nog maar 123 vacatures. Voorlopig komen de meeste kandidaten (1.924) uit de provincie Antwerpen, blijkt uit cijfers die Crevits heeft bekendgemaakt.

Intussen heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) een mail gestuurd naar meer dan 3.000 werkgevers in de zorg- en de welzijnssector om het aanbod kenbaar te maken en op te roepen de jobaanbiedingen te melden via helpindezorg.be. 'Op die manier willen we de druk in de sector wat verlichten', zegt Crevits.

Het probleem van het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel is daarmee niet van de baan, want de mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten hebben geen zorgprofiel. Het gaat veeleer om mensen uit de horeca en de culturele en de evenementensector, die door de coronacrisis zonder werk zijn gevallen. Ze kunnen wel bijspringen in de logistiek en de personeels- en de poetsdienst, en zo het werk van het zorgpersoneel verlichten.

Bijkomende budgetten

De Vlaamse en de federale regering voorzien vanaf volgend jaar in bijkomende budgetten voor loonsverhogingen en extra aanwervingen van personeel in de ziekenhuizen, de woon-zorgcentra en de andere takken van de zorg. De federale regering heeft daar 1,2 miljard euro voor uitgetrokken en de Vlaamse 525 miljoen euro. Al blijft het ook met dat extra geld aanhinken tegen de krapte op de arbeidsmarkt, die zich zeker in de zorg al langer laat voelen.