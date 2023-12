De must-reads van het weekend

Terwijl Europa met ambitieuze AI-wetgeving uitpakt, staat er in Frankrijk met Mistral een piepjong AI-bedrijf op dat liefst twee miljard waard is. Gaat Europa reguleren of toch triomferen?

Schermvullende weergave ©Renaud Khanh/ABACA

De in mei opgerichte Franse start-up Mistral kent een stratosferische groei en haalde deze week, onder andere bij het Brusselse Sofina, 385 miljoen euro op. Het bewijs dat ook Europa kan scoren in het AI-wereldje, dat gedomineerd wordt door Amerikaanse big tech en kapitaal? ‘Als Europa de beste regulering heeft, maar geen bedrijven, dan hebben we niet veel.’

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

‘Een vermogenskadaster? We hebben al heel veel data’

Als hoofd van de FOD Financiën waakte Hans D’Hondt dertien jaar lang over onze portemonnee. Hij slankte de overheidsorganisatie flink af en maakte haar een pak efficiënter. Té efficiënt, morren fiscalisten. Maar het kan nog beter, zegt D’Hondt in zijn afscheidsinterview aan politiek redacteur Dieter Dujardin. ‘Dankzij big data gaat over pakweg vijf jaar een lampje branden als iemand zijn woning merkelijk goedkoper heeft gerenoveerd dan zijn buren.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

De droomfabriek van Ilham Kadri

In een uiterst boeiende beursweek ontdekten beleggers het nieuwe Syensqo, de afgesplitste puber van de mature chemiegigant Solvay. Syensqo staat met zijn innovatieve materialen voor de toekomst van de chemie. Het bedenkt stoffen die vliegtuigen lichter maken, batterijen sterker en produceert cruciale onderdelen voor de hogedruktanks die straks waterstof gaan vervoeren. We bieden een blik onder de motorkap.

Schermvullende weergave ©Shutterstock

11 tips voor uw spaargeld in 2024

Het afgelopen jaar werd gekleurd door stijgende spaarrentes, de comeback van obligaties, een piekende goudprijs en hernieuwde concurrentie voor de aandelenmarkten. Wat brengt 2024? De Netto-redactie zet elf tips op een rij om in het nieuwe jaar slim met uw geld om te springen.

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

‘Het grootste inflatiegevaar is een terugkeer van Trump’

Niet AI maar ‘geopolitiek’ is het buzzword in de boardroom. Hedgefundmanagers en strategen kijken met argusogen naar een wereld die minder voorspelbaar en veilig wordt. Beleggen-redacteur Kris Van Hamme identificeert vier grote bedreigingen voor de wereldeconomie, van een nieuwe termijn voor Trump als Amerikaans president tot een gevaarlijk instabiel China. ‘China’s afschuwelijke vergrijzingscijfers betekenen dat het land het nog maximaal tien jaar uitzingt als eengemaakte, geïndustrialiseerde economie. Dan valt alles uit elkaar.’

Schermvullende weergave ©Danny Willems

Arno’s leven door de ogen van zijn fotograaf én beste vriend

Vijftig jaar lang fotografeerde Danny Willems het fenomeen Arno, tot de zanger in 2022 overleed. Een overzicht van dat levenswerk is vanaf dinsdag te zien in Oostende. ‘Ik mocht altijd foto’s maken. Altijd.’

Schermvullende weergave ©Patrick Pahlke

Private dining | Nóg exclusiever dan een sterrenrestaurant