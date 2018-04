'De partij Islam is het topje van de ijsberg'

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt ervoor dat achter een partij als Islam een veel groter maatschappelijk fenomeen schuilgaat.

In een blog op Facebook haalt Demir zwaar uit naar iedereen die partijen zoals Islam relativeert. De partij Islam wekte de voorbije dagen heel wat controverse op met het pleidooi om mannen en vrouwen op de bus te scheiden.

'We kunnen de alarmklok blijven negeren en steeds weer op 'snooze' drukken als dergelijk nieuws opduikt, maar het is bijna te laat', schrijft Demir. 'Maar het openlijk verwerpen van de gelijkheid tussen man en vrouw en de oprichting van islampartijen die dwepen met de sharia of buitenlandse dictators, zijn een realiteit.'

Topje van ijsberg

Volgens de Limburgse is de partij Islam het ‘topje van de ijsberg’. 'Het wordt hoog tijd dat we beseffen dat islam voor velen niet louter een religieuze belevenis is. Maar een maatschappijvisie die haaks staat op de normen en waarden die wij hier koesteren.'

'Zolang we dat niet onder ogen zien, zal de ijsberg blijven groeien. Net als de pieken boven de waterlijn', aldus Demir, die alle politieke partijen oproept om een vuist te maken tegen iedereen die de democratie en mensenrechten ondermijnt.

'Het is onze plicht om de democratie en de mensenrechten te verdedigen. Niet om ze uit te verkopen of er de lieve vrede mee af te kopen. Dan graaf je je eigen graf. Laat ons integendeel initiatieven nemen om de democratie te wapenen', zegt ze.

'Hoe maak je het goed?'

Als vrouw van Koerdische afkomst wordt ze er naar eigen zeggen vaak met de problematiek geconfronteerd. 'Sinds ik mijn kandidatuur gesteld heb voor het burgemeesterschap in Genk, krijg ik steeds dezelfde opmerking: 'Je hebt nogal wat Turken kwaad gemaakt met je uitspraken over (de Turkse president, red.) Erdogan. Hoe maak je dat goed?'. Mijn antwoord is steeds hetzelfde: ik heb niks goed te maken.'