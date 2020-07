De rocker die zijn partij niet aan het swingen kreeg

Voormalig sp.a-voorzitter John Crombez stapt uit de nationale politiek.

'Ik zit niet in de politiek om er oud in te worden', zei voormalig sp.a-voorzitter John Crombez in 2013 in een interview met De Tijd. Nu zijn er wel meer politici die dat zeggen en die uiteindelijk tot hun pensioen of de verkiezing te veel in het parlement blijven hangen. Crombez houdt woord: hij stapt op als Kamerlid en gaat vanaf september een onderzoeksproject van het UZ Gent leiden.

In hetzelfde interview zei Crombez dat hij zichzelf ooit nog ziet terugkeren naar de sociale sector. Dat doet hij deels, want het onderzoeksproject heeft tot doel een nieuwe architectuur voor onze gezondheidszorg uit te tekenen en moet de toekomst voor onze sociale zekerheid definiëren. 'Ik krijg de kans twee liefdes, statistiek en zorg, te combineren en daar heb ik bijzonder veel zin in', verklaarde hij aan het persagentschap Belga.

De 46-jarige Crombez, een doctor in de economie die zich verdiepte in econometrie en beursrendementen, zette na de verkiezingen van 2003 zijn eerste politieke stappen op het kabinet van toenmalig vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a). Zowel voor Vande Lanotte als later voor Freya Van den Bossche werkte de West-Vlaming als kabinetchef. In 2009 raakte hij verkozen in het Vlaams Parlement, in 2011 werd hij federaal staatssecretaris voor Fraudebestrijding in de regering-Di Rupo.

In 2015 deed Crombez een worp naar het partijvoorzitterschap. Na een bitse campagne haalde hij het van de zittende voorman Bruno Tobback. Als voorzitter wilde Crombez de sp.a de vernieuwen. Dat was nodig, want na jarenlang te hebben bestuurd vocht de partij tegen het beeld dat 'alles de schuld van de sossen' was.

Als voorzitter koos Crombez voor een linksere koers, waarbij hij de klemtoon legde op de zorg en de pensioenen. Hij herstelde de getroebleerd geraakte relaties met de bevriende vakbond ABVV en de Franstalige zusterpartij PS. Intern werd de analyse gemaakt dat hij misschien wel de juiste klemtoon legde, maar het op televisie onvoldoende kreeg uitgelegd.

Tijdens de vernieuwingscampagne kwam Crombez bovendien in botsing met de oude garde van de partij, die hem meer dan geregeld onder vuur nam in de media. Het werd hem bijzonder kwalijk genomen dat hij een cumulverbod doorvoerde, waardoor burgemeesters en schepenen van grote gemeenten niet meer in het parlement mochten zetelen. Daardoor trok de sp.a zonder grote namen naar de stembusgang van 2019.

De verkiezingsuitslag was slecht, maar doordat de partij boven 10 procent bleef, was hij minder erg dan gevreesd. Crombez heeft de partij er niet bovenop gekregen, maar heeft met zijn eigenzinnige keuze voor lijsttrekkers als Conner Rousseau wel de fond gelegd waarop kan worden gebouwd. Bij de voorzittersverkiezingen die op de verkiezingsnederlaag volgen en die door Rousseau werden gewonnen, stelde Crombez zich geen kandidaat.