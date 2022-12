Niet alleen de opvangcrisis roept vragen op over de bescherming die migranten in België krijgen. Ook bij een gezinshereniging loopt het geregeld mis. Migranten die het slachtoffer worden van huiselijk geweld zitten soms jarenlang vast in een gewelddadige relatie. 'Hij sloot me op in huis, nam de sleutel, de tv-kabels en de telefoon mee.'