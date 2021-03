De woelige zomer van 1993

Fons Verplaetse in 2017 in het Waalse Poupehan, waar de voormalige gouverneur van de Nationale Bank een buitenverblijf had.

In augustus 1993, enkele dagen na de dood van koning Boudewijn, kwam de Belgische frank onder zware druk. De koppeling met de mark, die gouverneur Fons Verplaetse in 1990 had georganiseerd, leek onhoudbaar. Een episode uit ‘De laatste gouverneur’, het boek van De Tijd-columnist Rik Van Cauwelaert dat volgende week verschijnt.

O p zondagmorgen 1 augustus 1993 was België in rouw. Die ochtend overlegde de regering van Jean-Luc Dehaene in de Wetstraat 16 over de opvolging van de plots overleden koning Boudewijn. Verderop in het Borschette-gebouw aan het Schumanplein arriveerden de Europese ministers van Financiën en hun centraal bankiers. Ze werkten in de nacht van zondag op maandag door om het wankelende Europees Monetair Stelsel (EMS) samen te houden voor de opening van de beurs in Tokio.

In de loop van 1992 was de Italiaanse lire gedevalueerd en het Britse pond uit het EMS gevlogen. De Belgische frank hield toen stand. Nu lagen er volgens traders in Londen en New York gigantische speculatieve verkooporders klaar, vooral in Franse frank. Om de boel samen te houden werd op vraag van de Fransen de flexibiliteit van het EMS vergroot en de bandbreedte van de overeengekomen spilkoersen tussen de munten van de EMS-leden van 2,5 naar 15 procent opgetrokken. De Fransen hadden gehoopt de Belgen los te weken uit het Duitse kamp. Minister van Financiën Philippe Maystadt had daar oren naar. Maar gouverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank van België hield vast aan de koppeling van de frank aan de mark die hij in 1990 had geforceerd.

Verplaetse riep: ‘Jullie zijn gangsters! Gangsters!’ Maar ik had geen keuze. Fred Chaffart In 1993 voorzitter van het directiecomité van de Generale Bank

Op 9 augustus, de dag van de eedaflegging van koning Albert II, liep het disagio van de frank tegenover de mark al op tot 4,48 procent. De Vlaamse pers keerde zich tegen Verplaetse. Leuvense economen, aangevoerd door Paul De Grauwe, publiceerden een manifest waarin de loskoppeling van de frank van de mark werd geëist. In het parlement hekelde VLD-voorzitter Guy Verhofstadt de eigenzinnigheid van Verplaetse.

In september trok Jerry Van Waterschoot van leer in De Financieel-Economische Tijd: ‘De Nationale Bank is de trappers kwijt.’ Hij betichtte Verplaetse ervan met onhandige uitspraken het vuur aan te wakkeren. De uitspraken waar hij op doelde waren enkele dagen eerder in zijn krant afgedrukt. Daar had Verplaetse gezegd: ‘Als het sociaal pact er niet komt tussen de sociale partners en als de regering er niet in slaagt om dit pact op te leggen, komt de frank zwaar onder druk.’

‘En zolang gaat u gewoon afwachten?’ klonk de vraag van een verslaggever. Waarop de gouverneur antwoordde dat interventies door de Nationale Bank geen enkele zin hadden. ‘Als we interventies doen, staat dat binnen 5 minuten op de schermen van Reuters. En dan test de markt opnieuw. We zijn daarin telkens verliezers. Dat heeft geen zin.’

In dat gesprek deed Verplaetse de waarheid geen klein beetje geweld aan. Hij had voordien al Marcia De Wachter, toen nog woordvoerster van de Bank, uitgestuurd voor een discreet gesprek met Eddy Wauters, voorzitter van de Kredietbank, om na te gaan hoe de aanval op de Belgische frank kon worden afgeslagen.

Op woensdag 25 augustus lunchten Wauters en De Wachter in een van de salons van het historische pand van de Kredietbank op de Brusselse Grote Markt. Wauters stond bekend als een virtuoze operator op de valutamarkt die sloten geld had verdiend voor de Kredietbank. Als iemand de NBB kon adviseren in de aanrollende speculatie, dan was hij het.

3 vragen aan Rik Van Cauwelaert Auteur van ‘De laatste gouverneur’ 1 Waarom is Fons Verplaetse nog relevant? ‘Dit boek gaat in feite niet over de geschiedenis van de Nationale Bank, maar toont een blik op de machinekamer van de overheid als er een crisis uitbreekt. We kijken altijd naar de Wetstraat en de politieke partijen, maar daarachter zit een heel mechanisme van topambtenaren die aan de hendels trekken. Fons Verplaetse was daar een meester in, eerst als kabinetschef van Wilfried Martens en later als gouverneur onder Jean-Luc Dehaene.’ 2 Kan België een nieuwe Verplaetse gebruiken? ‘Het unieke aan zijn figuur is dat hij zijn hele leven in functie van de staat gediend heeft, en daarbij het belang van zijn partij (CD&V, red.) oversteeg. Maar in deze tijden van snelle sociale media zou hij niet meer kunnen opereren. Als ik hem de laatste onafhankelijke gouverneur van de Nationale Bank noem, is dat niet denigrerend bedoeld voor zijn opvolgers. Hij kon nog zijn gang gaan, en was geen vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, zoals nu.’ 3 Zijn naam wordt geassocieerd met de geheime bijeenkomsten in Poupehan, die als ondemocratisch beschouwd werden. Terecht? ‘De beslissing over de devaluatie van de frank was eerder al genomen. De verdienste van Verplaetse in Poupehan is dat hij op een informele manier voorkwam dat er een wiel afliep tussen premier Wilfried Martens en vakbondsleider Jef Houthuys. Een veel groter belang heeft Verplaetse gehad in de koppeling van de Belgische frank aan de Duitse mark, iets wat ons regeringsbeleid jarenlang vastgelegd heeft.’

Speculanten zijn buffels

Het advies van Wauters, die op de hoogte was van de enorme deviezenreserves van de NBB, was bondig: de Nationale Bank moet het drie maanden uitzingen. Het is een kwestie van weerwerk te bieden en te wachten tot de eerste speculanten die inzetten tegen de frank hun contracten moeten inlossen. Dan volgt de rest vanzelf, want speculanten zijn buffels: ze stormen allemaal in dezelfde richting. In de salon van de Kredietbank kiemde het plan om de grote Belgische banken bij de zaak te betrekken.

Tijdens het directiecomité van maandag 6 september werd gepraat over het advies van Wauters. Er werd genotuleerd dat Verplaetse de voorzitters van drie grootbanken zou ontmoeten ‘om te vernemen wat hun houding was tegenover de speculatie tegen de Belgische frank’. Maar eerst kwam er een ontmoeting tussen Verplaetse en André Bergen, toen lid van het directiecomité van de Generale Bank, dat in die dagen werd voorgezeten door Fred Chaffart. Ook Bergen had internationale ervaring met de valutamarkt.

Nadien overlegde de gouverneur met Marcel Cockaerts van de Kredietbank, Daniël Cardon de Lichtbuer van de Bank Brussel Lambert en Maurits Wollecamp van Paribas. Aan de grootbanken werd gevraagd interventies uit te voeren, zodat de ‘shortende’ speculanten de indruk kregen dat de privébanken Belgische franken opkochten. De NBB trad daarbij op als tegenpartij, zodat de banken er wat aan verdienden. Bergen fungeerde als de coördinator van de operatie. Om de twee à drie dagen zou hij in het hotel van de gouverneur komen biechten bij Verplaetse en De Wachter.

Op het hoogtepunt van de aanval midden oktober bedroeg het disagio van de frank tegenover de mark 6,5 procent. En het ging hard. Bergen deed zelfs interventies vanuit zijn keuken, meestal na 16 uur. Met geen al te grote aankoopvolumes, maar door de slimme timing met een des te groter effect op de marktoperatoren.

De speculatiegolf keert

Af en toe was er gestommel, want de banken zaten in een heel dubbelzinnige situatie. Aan de ene kant kregen hun fondsenbeheerders van hun klanten, vaak met faxen van onbekende traders, de opdracht uit de Belgische frank te stappen, terwijl elders in het gebouw fors werd aangekocht. Bergen had de situatie besproken met Chaffart. Die zag het probleem: ‘Het omswitchen van al die fondsen was een ontzaglijke onderneming, want het ging om gigantische bedragen. Dat bracht ons soms in een lastig parket. Ik belde ooit met Verplaetse, die net incheckte op weg naar Washington voor een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds, om hem te melden dat de zaak werd vertraagd. Een week later kreeg ik hem aan de telefoon. Hij riep: ‘Jullie zijn gangsters! Gangsters!’ Maar ik had geen keuze. Ik kon bezwaarlijk tegen de fondsenbeheerders zeggen: jullie mogen niet verkopen.’

Een drietal weken zou die geheime operatie duren. Al begon het hier en daar op de internationale markt te lekken dat de Belgische grootbanken optraden voor de NBB. Maar begin oktober merkte De Wachter op een maandagochtend bij opening van de wisselmarkten op haar Reuters-scherm een kentering in de speculatiegolf. Wat later, op vrijdag 22 oktober, kwam de melding dat de situatie van de Belgische frank sterk was verbeterd. De buffelkudde volgde, zoals Wauters had voorspeld.

Op het directiecomité van dinsdag 9 november deelde Jean-Pierre Pauwels mee dat de speculanten hun positie op de valutamarkt hadden afgebouwd. Het disagio van de frank tegenover de mark was gedaald naar 3,12 procent. De NBB liet haar kortetermijnrente dalen. Het geloof in de Belgische frank werd nog versterkt door de bekendmaking op 17 november van het akkoord in de regering-Dehaene over een Globaal Plan voor de werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid. De architect van die hervorming was Verplaetse, weliswaar in nauw overleg met Dehaene.

Op 21 december, op de laatste vergadering van het jaar, stelde het directiecomité van de NBB tevreden vast dat de Belgische frank opnieuw als een van de harde EMS-valuta werd erkend. De koppeling met de Duitse mark bleef ongehavend en de NBB had geld verdiend aan de operatie.