Dedonder trekt lessen uit dossier-Conings: 'ADIV moet prioriteiten stellen'

Minister van Defensie Ludivine Dedonder neemt maatregelen om de werking van de militaire inlichtingendienst ADIV te verbeteren. Door ‘ernstige fouten’ in de dienst bleef de extreemrechtse militair Jurgen Conings te lang onder de radar.

Een periodieke veiligheidscheck voor defensiepersoneel, richtlijnen voor het gebruik van sociale media en een duidelijke prioriteitenlijst voor de ADIV. Het zijn enkele hervormingen en maatregelen die minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) maandag aankondigde in de Kamercommissie Landsverdediging.

De zaak van de extreemrechtse militair Jurgen Conings legde een reeks structurele fouten bloot in de werking van de militaire inlichtingendienst ADIV en in Defensie. Dat concludeert het rapport van het Comité I, het controleorgaan van de inlichtingendiensten. Zo stond Conings op de OCAD-lijst als ‘potentieel gewelddadig extremist, niveau 3’, en bereidde hij volgens de veiligheidsdiensten mogelijk een aanval voor op viroloog Marc Van Ranst. Door een reeks communicatiefouten bleef Conings toegang behouden tot het wapendepot in de kazerne van Leopoldsburg. Daar stal hij voor zijn verdwijning op 17 mei wapens en raketwerpers.

Men probeert alles te doen zonder dat de dienst daar altijd de nodige middelen voor heeft. Ludivine Dedonder (PS) Minister van Defensie

Dedonder gaf in de commissie commentaar op het rapport. Ze benadrukte dat ze persoonlijk nooit op de hoogte is geweest van de opvolging van Conings: ‘Het rapport heeft het over een briefing over de operaties. Die ging over toegepaste methodes bij die operaties, niet over specifieke details van lopende dossiers.’

Prioriteiten

Dedonder stelt vast dat de ADIV al jaren geen duidelijke prioriteiten stelt. ‘Met als gevolg dat men alles probeert te doen, zonder dat de dienst daar altijd de nodige middelen voor heeft. Het gebrek aan personeel in het team dat extreemrechts diende op te volgen, is daar een voorbeeld van’, zegt Dedonder. De ADIV moet daarom tegen eind 2021 een beleidsplan opstellen met prioritaire opdrachten. Een jaar later moet er een meerjarenplan klaarliggen.

Voorts belooft Dedonder extra personeel. Een werklastmeting moet duidelijk maken waar de tekorten zitten en nieuwe medewerkers nodig zijn. De generale staf moet met een plan komen zodat personeel langer bij de ADIV blijft werken. ‘Het voortdurend komen en gaan van nieuwe medewerkers is nefast voor het opbouwen van de dienst.’

Rode lijnen