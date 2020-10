Defensie moet nog eens 22 miljoen besparen

In die notificaties zijn de contouren afgesproken van de efficiëntie-oefening die de regering-De Croo aan de federale departementen oplegt en die 150 miljoen moet opbrengen in 2021. Daarbij krijgen de diensten die strijden tegen corona en de veiligheidsdiensten een zachtere behandeling dan de overige diensten. Zij moeten maar 0,89 procent besparen op hun personeels- en werkingsbudget, de andere 2 procent.

Voor Defensie komt een besparing van 0,89 procent neer op 22 miljoen euro, deelde De Bleeker mee op vragen van oppositiepartij N-VA. In de krant van deze ochtend werd een getal van 33 miljoen vermeld, maar dat was berekend op een budget waarbij ook andere uitgaven werden meegeteld. 'Het gaat wel degelijk om personeel en werking. Op investeringen kan niet bespaard worden', deelde De Bleeker mee.

Defensie is al jaren een departement waarop zwaar bespaard wordt, van de regeringen-Leterme over Di Rupo tot Michel. De legerleiding merkt al jaren op dat de bodem bereikt is. De vorige legerbaas Marc Compernol berekende voor de verkiezingen dat er 2,4 miljard extra nodig is om het leger de komende jaren te laten functioneren.

Operationeel kader

Volgens N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge is dit een klap voor de militairen. 'We hebben grote inspanningen gevraagd van het leger na de terreuraanslagen en nu ook in de strijd tegen corona. En wat krijgen de militairen terug? Nog eens een besparing. En dat terwijl iedereen het eens is dat er meer dan één tand moet bijgestoken worden om het operationeel kader weer op te vullen na de vele pensioneringen die gebeuren. Ik begrijp niet dat een PS-minister (Ludivine Dendonder, red.) niet meer gedaan heeft om het personeelskader op te krikken. Haar collega Frank Vandenbroucke (sp.a) slaagt er wél in om de 'coronadiensten' vrij te stellen van besparingen', aldus Buysrogge.