Defensie vernieuwt beslissing over vipvluchten regering

Defensie gaat een nieuwe, meer gedetailleerde beslissing opmaken om twee luxevliegtuigen te huren voor de 'witte vloot'. Dat zijn de vliegtuigen die Defensie gebruikt voor vluchten van de koning, de ministers en leden van Europese instanties.

Deze ochtend maakte De Tijd bekend dat de regering na een maand al zijn beslissing introk over een miljoenencontract dat ze sloot voor de vipvliegtuigen waarmee de ministers en de koning vliegen. Op 10 september besloot minister van Defensie Didier Reynders (MR) twee luxevliegtuigen te huren bij de firma Abelag Aviation. Dat zou 124 miljoen euro kosten, verspreid over twaalf jaar. Maar in een procedure voor de Raad van State heeft Defensie al aangegeven dat ze de beslissing intrekt.

Het kabinet van minister van Defensie Didier Reynders (MR) wilde gisteren nog niet zeggen hoe het nu verder moet met het miljoenencontract. Nu meldt Defensie dat het 'de intentie heeft om een nieuwe, meer gedetailleerde beslissing over de toekenning op te maken.'

Begin vorige maand gaf de federale ministerraad groen licht om het contract voor de zogeheten witte vloot toe te kennen aan Abelag Aviation. Een van de andere kandidaten, Flying Group, stapte meteen naar de Raad van State omdat volgens hem meerdere fouten waren gemaakt bij de toekenning van het contract. De zaak moest vrijdag voorkomen voor de Raad van State. Maar Defensie had de andere partijen al laten weten dat ze de beslissing introk.

'Het nieuwe gemotiveerde besluit zal de keuze van de ministerraad bevestigen om de aanbesteding toe te kennen aan het bedrijf Abelag Aviation' zo stelt Defensie nu in zijn mededeling.

Door het intrekken van de oorspronkelijke beslissing wordt de lopende procedure voor de Raad van State geschorst. Maar de kans is groot dat concurrent Flying Group gewoon een nieuwe procedure zal opstarten tegen de nieuwe beslissing. Dat Defensie die beter zal motiveren, betekent nog niet dat het probleem van de baan is voor de regering. Want sommige pijnpunten die werden aangehaald in de procedure - zoals een gebrek aan screening van de kandidaten en een volgens Flying Group abnormaal lage prijs - kunnen niet noodzakelijk opgelost geraken door een betere motivering. Wordt dus vervolgd.

Bij Abelag wisten ze gisteren nog niet dat de regering zijn oorspronkelijke beslissing wilde intrekken. 'We weten dat Flying Group een procedure aanspande voor de Raad van State. Dat deed het ook al voor andere contracten, telkens zonder resultaat. Dit begint op een lastercampagne te lijken', stelt Griet Mostincx, de operationeel directeur van Abelag Aviation. 'Ik kan alleen zeggen dat onze offerte is weerhouden als de beste en gunstigste. Over onze prijszetting kan ik niets zeggen, dat is vertrouwelijk. Maar onze prijs is zeker realistisch, wij doen niet aan liefdadigheid. Wij blijven vertrouwen in een gunstige uitkomst voor Abelag in dit dossier.'