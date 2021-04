Delanote trekt fiscale hervorming

Het federale belastingstelsel moderniseren, vereenvoudigen en rechtvaardiger maken. Dat beoogt de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De timing is nog vager. Volgens het regeerakkoord moet Van Peteghem zich niet haasten en pas tegen 2024 met een hervorming komen. Die zou dan vanaf de volgende legislatuur gestaag worden uitgerold. Van Peteghem koestert echter de ambitie al vroeger akkoorden te sluiten over luiken waarover snel een compromis gevonden kan worden.

Om de hervorming voor te bereiden heeft Van Peteghem de Hoge Raad van Financiën nu gevraagd de mogelijke pistes technisch verder uit te werken. Die pistes komen uit het rapport dat vorig jaar werd afgeleverd over de modernisering van de personenbelastingen. De Raad moet nagaan wat de effecten van die pistes zijn op de begroting, de inkomensverdeling, de inactiviteits- en promotieval. Daarnaast moet de Raad onderzoeken in welke mate overgangsstelsels moeten worden ingebouwd om te verhinderen dat groepen belastingplichtigen in het bijzonder getroffen worden.