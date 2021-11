Demir eist dat Europa Belgisch CO2-doel afzwakt

In juli stelde de Europese Commissie haar 'fit-for-55'-plan. Dat moet de CO2-uitstoot in de EU met 55 procent terugdringen tegen 2030. Maar de streefcijfers per lidstaat variëren nogal. Zo moet ons land een inspanning leveren van 47 procent, terwijl landen als Bulgarije (-10 procent) en Roemenië (-12,7 procent) slechts een fractie daarvan moeten doen.

'Over die 47 procent moet nog onderhandeld worden', zegt Demir zaterdag in Het Belang van Limburg. 'We vragen vanuit Vlaanderen om meer evenwicht binnen Europa. Het kan niet dat Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië tot 40 procentpunten minder moeten doen dan landen in West-Europa. Dat verschil krijg ik hier niet uitgelegd', dixit Demir, die verstek moet laten gaan in Glasgow, nadat haar kabinetschef besmet bleek te zijn met corona.