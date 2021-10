Dermagne geeft vakbonden 7,6 miljoen opslag

De drie vakbonden en de hulpkas voor werklozen krijgen samen 7,6 miljoen extra administratief budget voor de uitbetaling van uitkeringen. PS-minister Pierre-Yves Dermagne heeft daarvoor een go van de regering gekregen.

Al sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de vakbonden in onderaanneming van de RVA verantwoordelijk voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. Ze krijgen daarvoor een administratieve vergoeding die gebaseerd is op het aantal werklozen. Gezien de werkloosheid de jongste tien jaar sterk is gedaald, zagen het ACV, het ABVV, de ACLVB en de hulpkas -een overheidsinstelling- ook hun inkomsten zwaar terugvallen. In 2020 kregen de bonden samen 172 miljoen en de hulpkas 42 miljoen voor hun administratie. Volgens de bonden draaien ze daarmee verlies.

Deze paars-groene regering wil de besparingsopportuniteit gewoon niet grijpen. Wil ze eigenlijk wel naar 80 procent werkzaamheidsgraad? Valerie Van Peel N-VA-Kamerlid

Onder de vorige regering was een aanpassing van de budgetten uitgesloten. Maar de PS verzorgt haar achterban. In de begrotingsbesprekingen kregen alle zeven regeringspartijen elk een kleine 30 miljoen om te spenderen aan hun eigen bevoegdheden. Dermagne gebruikt het hem toegekende geld om de berekeningsformule van de werkingskosten van de uitbetalingsinstellingen aan te passen. Kostprijs: 7,6 miljoen euro per jaar. Het dossier passeerde donderdag op de ministerraad.

‘De instellingen zijn al jaren structureel ondergefinancierd. Het aantal dossiers wordt kleiner, maar de complexiteit per dossier neemt toe. Daarnaast hebben alle bonden en de hulpkas de voorbije jaren zwaar moeten investeren in informatica, in functie van de nieuwe regels over tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis’, zegt de woordvoerder van Dermagne.

Vakbonden goedkoper

Het is maar een klein dossier, maar met een groot symboolgehalte. Alweer maakt de PS het de liberalen niet gemakkelijk. De oppositiepartij N-VA grijpt naar de bazooka. ‘Het is net om de overheidsfinanciën beheersbaar te houden, dat we willen dat de werkloosheid daalt. Maar wat doet deze paars-groene regering? Actief verhinderen dat de administratiekosten afnemen. Men wil de besparingsopportuniteit gewoon niet grijpen. Wil deze regering de werkzaamheidsgraad wel naar 80 procent brengen?’, zegt Kamerlid Valerie Van Peel.