Dermagne verkiest wortel boven stok om arbeidsmarkt af te koelen

Een menu met 25 voorstellen van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vormt de basis voor onderhandelingen over de krapte op de arbeidsmarkt. Met ideeën als vrijwillige werkloosheid mét uitkering, verkiest hij de wortel boven de stok.

De federale regering werkt aan een herstart- en transitieplan om de coronacrisis van zich af te schudden. Naast een pak bijkomende investeringen in klimaat en digitalisering moeten daarin ook oplossingen op tafel komen om meer mensen aan het werk te krijgen nu de heropleving van de economie afgeremd wordt door acute personeelstekorten in veel bedrijven, zeker in Vlaanderen.

Ook de Vlaamse regering wacht al maanden op concrete initiatieven van het federale niveau om samen de Belgische werkzaamheidsgraad op te krikken van 71 naar 80 procent tegen 2030. Vlaanderen dringt daarvoor aan op een asymmetrisch beleid, waarbij de regio’s afzonderlijke keuzes kunnen maken voor de activering van werklozen en mensen in het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), wat nu op basis van federale spelregels verloopt.

Lees Meer Een land dat werkt

Om de onderhandelingen in de Vivaldi-coalitie op te starten heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een waslijst aan ideeën van regeringspartijen, sociale partners en andere actoren gebundeld in een menu van 25 voorstellen over arbeidsmobiliteit, opleiding en het opwaarderen van knelpuntberoepen. Die bundel is inmiddels ook bezorgd aan de Vlaamse regering, waar hij op gemengde reacties wordt onthaald. De redactie van De Tijd kon de voorstellen inkijken.

De essentie Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) legt een menu met 25 voorstellen op tafel om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De nota is het startpunt voor besprekingen in de federale regering en met de deelstaten.

Dermagne wil onder meer vrijwillige werkloosheid met een uitkering mogelijk maken.

Vanuit de Vlaamse regering reageert de N-VA afwijzend.

Vooreerst lijkt Dermagne wel degelijk bereid de gewesten meer autonomie te geven bij het bepalen van welke werklozen beschikbaar moeten zijn en wie bestraft kan worden. Ook met voorstellen om een derde van de opzeggingstermijn verplicht in outsourcing te investeren, opleidingsplannen in bedrijven te stimuleren, combinaties van uitkering met opleiding uit te breiden en de re-integratietrajecten voor langdurig zieken te verbeteren, komt Dermagne tegemoet aan veel Vlaamse verzuchtingen. Andere ideeën liggen moeilijker voor de centrumrechtse partijen.

Met voorstellen die recht van een communistisch partijfeest lijken te komen mogen in het Vlaams Parlement de alarmklokken beginnen te luiden. Axel Ronse Vlaams Parlementslid (N-VA)

Dermagne wil werknemers de kans geven hun carrière te heroriënteren mét een werkloosheidsuitkering, ook als ze zelf ontslag nemen. Nu krijg je alleen een uitkering als je ontslagen wordt. Volgens de minister zitten veel werknemers daardoor gevangen in een job die hen niet meer bevalt, wat leidt tot burn-out en langdurige ziekte. Het voorstel is mensen die al meerdere jaren werken enkele keren in hun carrière deze mogelijkheid te bieden, waarbij de uitkering niet beperkt wordt in de tijd. De groenen steunen het voorstel. Enkele jaren geleden lanceerde Groen met de trampolinepremie een gelijkaardig idee. Voor de liberalen ligt het moeilijker.

Knelpuntberoep

Een verregaander voorstel wil mensen die een opleiding volgen in een knelpuntberoep toestaan terug te keren naar de eerste vergoedingsperiode van de werkloosheidsuitkering. Voor CD&V is dat een ‘no go’, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. ‘Wetende dat maar 60 procent van de opleidingen tot een job leidt, dreigt dit averechts te werken en de werkloosheidsval te vergroten. Maar als de PS het debat over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wil aangaan, dan staan wij daarvoor open.’

In hoofdstukken die minder uitgewerkt zijn, grijpt Dermagne helemaal terug naar zijn eigen partijprogramma, met voorstellen om knelpuntberoepen op te waarderen via een verdere verhoging van het minimumloon - ook buiten de loonnorm - en arbeidsduurverkorting aantrekkelijker te maken. De vraag is of dat meer mensen naar werk zal leiden en of dat de arbeidsmarkt niet duurder zal maken voor de overheid. Maar het komt wel tegemoet aan de onvrede bij de vakbonden sinds het recente loonakkoord.

Sommige voorstellen zijn positief, maar we hebben vragen bij de uitbreiding van arbeidsduurverkorting. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk (CD&V)

Vanuit de Vlaamse meerderheid reageert de N-VA - die federaal tegen de Vivaldi-coalitie strijdt - vernietigend. ‘Bedrijven verhuizen omdat ze hier geen mensen vinden’, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse. ‘Vivaldi leek via een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid een opening te laten voor de Vlaamse ambities om vroegtijdige uitstroom te vermijden, langdurig zieken te ondersteunen en de werkloosheidsuitkering degressief te maken. Maar met voorstellen die recht van op een communistisch partijfeest lijken te komen, verdampt mijn hoop. In het Vlaams Parlement mogen de alarmklokken beginnen te luiden.’

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is gematigder. 'Voor ons is het belangrijk of we effectief knelpuntvacatures kunnen invullen en mensen langer aan het werk houden. Sommige voorstellen voor meer autonomie en de combinatie van een uitkering met een opleiding of werk is positief, maar wij hebben vragen bij de uitbreiding van de arbeidsduurverkorting. En ik blijf op de nagel kloppen om tijdelijk werklozen verplicht in te schrijven bij de VDAB', aldus Crevits.