Dermine wil dat Europa 5.000 miljard euro in klimaat pompt

PS-staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine bepleit soepeler Maastrichtnormen voor groene investeringen.

Net op de dag dat de Europese Unie het debat over het herzien van de nationale begrotingsregels op gang trekt, lanceert staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine een radicaal voorstel. De PS’er wil dat Europa de komende tien jaar 5.000 miljard euro in het klimaat investeert en daarvoor zelf schulden aangaat. ‘Als we nu niet voluit gaan, staat de geloofwaardigheid van Europa als politiek project op het spel.’

De discussie over het heil en onheil van de Maastrichtnormen is inmiddels zo oud als de straat, maar woedt heviger dan ooit. Door de coronacrisis is de overheidsschuld van veel lidstaten door het dak gegaan, waardoor de schuldnorm van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nog zeer moeilijk toepasbaar is. Bovendien staat heel het continent voor aanzienlijke klimaatinvesteringen, wat vaak botst op de norm van 3 procent voor begrotingstekorten, die nu geen onderscheid maakt tussen lopende uitgaven en investeringen.

Immuniteit

Dermine, die samen met de deelstaten het Belgische relanceplan van 6 miljard euro vorm gaf, lanceert nu een voorstel om het stabiliteitsprogramma te verfijnen. ‘De 3 procentnorm heeft de jongste decennia duidelijk tot een enorme terugval in publieke investeringen geleid. Een oplossing kan zijn groene investeringen immuniteit te geven, waardoor ze niet meetellen voor de norm', zegt Dermine.

Bij de huidige rentestanden is het minder risicovol extra schulden aan te gaan dan een planeet achter te laten die in de toekomst niet meer leefbaar is. Thomas Dermine (PS) Staatssecretaris voor Relance

'Technisch is dat mogelijk. De Europese Commissie heeft voor de doorlichting van de nationale relanceplannen een tool ontwikkeld om een onderscheid te maken tussen groene en niet-groene investeringen. Uiteraard besef ik zeer goed dat het politiek nog een stevig gevecht wordt, zowel in Europa als in België. Maar je kan niet de hele tijd zeggen dat de klimaattransitie dé uitdaging van onze generatie is en tegelijk een rem op investeringen zetten.'

Volgens de PS’er zijn de komende tien jaar voor 5.000 miljard euro investeringen nodig om de doelstellingen van Parijs te halen. ‘Mijn voorstel is om van het Europese herstelfonds, waarmee de relanceplannen zijn gefinancierd, een jaarlijks mechanisme voor het klimaat te maken, in een tempo van 500 miljard per jaar. Dat betekent dat 20 à 40 procent wordt gefinancierd door Europese belastingen en fraudebestrijding, de rest door de uitgifte van Europees schuldpapier. Dat zou de Europese schuldgraad doen stijgen van 100 naar 137 procent. Maar bij de huidige rentestanden is het minder risicovol extra schulden aan te gaan dan een planeet achter te laten die in de toekomst niet meer leefbaar is.'

Noorden versus zuiden