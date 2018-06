Dertien arrestaties rond gokmaffia in tennis

Het federaal parket heeft dinsdag 13 mensen laten arresteren op verdenking van het fixen van tenniswedstrijden . Onder hen zijn ook tennissers, al zijn er volgens het parket geen bekende namen bij. Ook in het buitenland waren er interventies.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende sinds 2014 professionele tennissers zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.

De huiszoekingen vonden plaats in Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde. Op vraag van de Belgische onderzoeksrechter werd simultaan opgetreden in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slovakije, Nederland en de VS. De operatie kreeg steun van de Europese politieorganisatie Europol.