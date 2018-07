Descheemaecker: 'Tom Meeuws wilde 10.000 euro van De Lijn om zaak te laten vallen'

De voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker (N-VA), zet in Terzake de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws nog eens in zijn hemd.

Descheemaecker bevestigt dat 'in de loop van deze vakantieperiode' de advocaat van Tom Meeuws een klacht heeft ingediend tegen De Lijn. In januari had Meeuws dat al aangekondigd, omdat de geheimhoudingsclausule in de dading over zijn ontslag als regionaal directeur bij De Lijn niet was gerespecteerd.

Elementen uit zijn dossier waren op de straatstenen gegooid, wat leidde tot het uiteenvallen van het kartel 'Samen' met Groen. Meeuws was politiek beschadigd, en moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plaats op de sp.a-lijst, na onafhankelijk lijsttrekker Jinnih Beels.

De Antwerpse sp.a-voorzitter wilde eerst de zaak nog laten vallen, als De Lijn een vergoeding zou betalen van 10.000 euro, onthulde Descheemaecker in Terzake. 'De enige stap die zelf heb ervaren was een brief die hij begin april heeft gestuurd, waarin hij aan De Lijn heeft aangeboden geen rechtszaak aan te spannen, indien we hem een vergoeding van 10.000 euro zouden betalen', aldus Descheemaecker.

Meeuws zou zelfs zijn bankrekeningnummer hebben meegegeven, gaf de voorzitter van De Lijn nog mee. Maar De Lijn is er volgens Descheemaecker niet op ingegaan. 'We hebben daarop gereageerd en hem gezegd dat De Lijn helemaal niks verkeerd heeft gedaan. We hebben dit uiteraard afgewezen'.