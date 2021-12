Deur voor kerncentrales bijna dicht

De kerncentrales sluiten, tenzij ze niet sluiten. De uitkomst van de langverwachte beslissing over de nucleaire exit is de facto een herhaling van het regeerakkoord. Maar het kiertje is wel heel smal geworden. De groenen maken zich sterk dat het voor 99 procent zeker is dat alle zeven reactoren van Doel en Tihange dichtgaan. Het langer openhouden van de jongste twee centrales is ‘de back-up van de back-up’ geworden, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).