Deze pas afgestudeerden fietsen door de coronacrisis

Nauwelijks is het academiejaar achter de rug of deze jonge IT'er, ingenieur en handelsingenieur hebben hun job al op zak. Midden in de coronatijden.

Eilish Van Der Snickt (21) | IT'er

'Ik ben net afgestudeerd in toegepaste informatica, een job met toekomst, werd altijd gezegd. De opleiding is heel erg gericht op het bedrijfsleven. Er kwam elke week wel iemand van een bedrijf een presentatie geven. Ik heb stage gedaan bij Jan De Nul, ook al heb ik door de coronalockdown maar een maand op kantoor kunnen werken. De rest heb ik thuis afgewerkt.'

'Sinds april krijg ik al regelmatig berichtjes via LinkedIn met aanbiedingen van bedrijven die IT-consultants zoeken. Ik heb intussen een vijftal gesprekken gevoerd. Het gaat dan vrij snel over de voorwaarden: een bedrijfswagen, uitstapjes met het team, extra opleidingen. Ik heb uiteindelijk gekozen op basis van de inhoud van de job, de baan die mij het aantrekkelijkst leek. Ik begin op 7 september. Met een bedrijfswagen, ja: een Audi A3. Dat schijnt de standaard te zijn.’

Thomas van Kouteren (24) | Ingenieur

'Naast mijn diploma ingenieur electromechanica heb ik ook een postgraduaat innoveren op zak. Ik heb ook al een stage achter de rug bij het baggerbedrijf DEME. Ik droom van een carrière in het buitenland, liefst bij een baggeraar ergens op een schip. Maar ik weet niet of dat nog zo vanzelfsprekend zal zijn.'

‘Als je aan ingenieursstudies begint, ga je er een beetje vanuit dat je gemakkelijk je droomjob vindt, dat alles mogelijk is, dat ze ons komen zoeken. Sinds de coronacrisis heb ik toch de indruk dat ‘the sky’ niet langer 'the limit' is. De jobs zijn er, er zijn nog mogelijkheden maar ik heb de indruk dat er minder geheadhunt wordt. Er komen minder aanbiedingen via LinkedIn. Het is net iets minder rooskleurig dan verwacht.'

'Ik verwacht dat videoconferencing het ‘nieuwe normaal’ wordt voor veel internationale communicatie. Ingenieurs de wereld laten rondvliegen wordt misschien te duur en te onzeker. Stel dat je personeel bij een volgende uitbraak in het buitenland vast komt te zitten. Daar komen de ecologische uitdagingen - de opwarming van het klimaat - nog bovenop.’

Olivier Ilsen (23) | Handelsingenieur

‘Ik had, nog voor corona, een goed contact gelegd met een consultancybedrijf op een jobbeurs, waar bedrijven met standjes staan om juniors binnen te halen. Ik word vooral aangetrokken door de menselijke, vlakke cultuur van een bedrijf. Dat vind ik belangrijker dan het brutoloon.'

‘Doordat ik al eens navraag had gedaan bij vrienden, wist ik dat er grote verschillen in verloning zijn. Maar ik weet dat je als handelsingenieur iets kan verwachten tussen 2.100 en 2.700 euro netto, en vaak nog een bedrijfswagen of andere voordelen.'