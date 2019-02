Di Rupo vraagt bedrijfsleiders klimaatfonds te spekken

CEO's die de klimaatpetitie 'Sign for my future' ondertekenden, zouden vijf procent van hun winst in een klimaatfonds moeten stoppen, vindt PS-voorzitter Elio Di Rupo.

PS-voorzitter Elio Di Rupo roept de bedrijfsleiders die de petitie 'Sign for my future' hebben getekend op om vijf procent van hun winsten te investeren in een publiek-privaat klimaatfonds. 'Door dit te doen, zouden de 'patrons' tonen dat ze deze actie niet alleen steunen om zichzelf een gerust geweten te bezorgen, maar ook dat ze zich bewust zijn van de klimaatcrisis en dat ze de noodzakelijke investeringen willen helpen realiseren', zegt Di Rupo maandag in Le Soir.