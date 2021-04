Diamantair moet bankrekening krijgen, oordeelt rechtbank

Het fintechbedrijf Ebury zou sinds 2017 zo’n 360 diamantairs en hun bedrijven bedienen. Het vulde zo een leemte op die de grootbanken lieten door diamantairs te weigeren. Maar in september vorig jaar liet Ebury diamantairs weten dat het zijn strategie had veranderd en het hun rekeningen zou sluiten.

De Brusselse ondernemingsrechtbank oordeelt dat een Antwerpse diamantair een rekening moet krijgen van zijn bank. De bank mag de rekening niet zomaar afsluiten, ook al is de nieuwe wet op de basisbankdienst voor ondernemingen nog niet van kracht.

De Kamer heeft in oktober vorig jaar een wetsvoorstel van CD&V goedgekeurd dat een basisbankdienst oplegt voor bedrijven die al drie keer zijn geweigerd door een kredietinstelling. Maar de wet gaat pas van kracht op 1 mei, en voor heel wat sectoren die witwasmeldingen moeten doen over verdachte transacties - zoals banken, wisselkantoren, beleggingsondernemingen, advocaten, vastgoedmakelaars en diamantairs - zijn nog koninklijke besluiten nodig. Vooral gevoelige sectoren, zoals de diamant- en gokbedrijven, hebben het al jaren moeilijk om nog een bank te vinden.

Maar de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel heeft nu een Antwerpse diamantair gelijk gegeven in zijn zaak tegen een financiële dienstverlener die hem niet langer wilde als klant. De diamantair had een rekening geopend bij het Belgische kantoor van fintechbedrijf Ebury, dat internationale betalingen verzorgt. In het vonnis staat te lezen dat Ebury al sinds 2017 zo’n 360 diamantairs en hun bedrijven zou bedienen en zo de leemte opvult die de grootbanken laten omdat ze de diamantairs weigeren.

Voor zover wij weten werd in België nog nooit een bank of betaalinstelling door een rechtbank verplicht om een rekening te openen. Joke Vanden branden en Toon Sas Advocaten Antwerpse diamantair

De Antwerpse diamantair kon in 2018 terecht bij Ebury voor een bankrekening, maar in september vorig jaar besloot Ebury om de dienstverlening stop te zetten, zowel bij de diamantair als bij een 320-tal andere diamantairs. Dat gebeurde eenzijdig en met onmiddellijke ingang, staat te lezen in het vonnis. Het geld op de rekening werd de facto bevroren omdat er geen in- en uitgaande betalingen meer konden gebeuren.

Tegelijk kreeg de diamantair de vraag een formulier in te vullen over de herkomst van de fondsen op zijn rekening. Als dat niet gebeurde, zou Ebury dat beschouwen als een opzegging van de klantenrelatie met een opzegtermijn van drie maanden. Hoewel de diamantair het formulier invulde - weliswaar vijf dagen te laat - werd de klantenrelatie niet hervat. De diamantair kreeg te horen dat Ebury zijn ‘cliëntstrategie op de lange termijn heeft herzien’.

Misbruik

De advocaten van de diamantair, Joke Vanden branden en Toon Sas, stuurden Ebury een ingebrekestelling. Maar Ebury verlengde alleen de termijn voor het afsluiten van de rekening nog tot 18 maart, waarna de advocaten Ebury dagvaardden voor de Brusselse ondernemingsrechtbank.

De voorzitter van de rechtbank heeft nu in kortgeding geoordeeld dat de diamantair zijn rekening weer moet kunnen gebruiken - nog zeker tot de nieuwe wet op de basisbankdienst van kracht wordt, anders dreigt Ebury een dwangsom van 5.000 euro per dag te moeten betalen. Volgens de rechter is sprake van een misbruik van de economische afhankelijkheid van de diamantair tegenover Ebury, omdat de diamantair al door minstens twee andere banken was geweigerd en Ebury zich profileerde als de oplossing voor diamantairs die geen bank vonden. Terwijl volgens de rechter niet is aangetoond dat er een probleem zou zijn met de fondsen van de Antwerpse diamantair of dat er aanwijzingen zijn dat die een illegale herkomst zouden hebben. In zo’n geval kan een bank niet willekeurig beslissen met welke bedrijven ze niet in zee gaat en de vrije concurrentie verstoren.