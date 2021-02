Diamantairs betaalden nog nooit zo veel belastingen

De diamantairs hebben een recordbedrag van bijna 100 miljoen euro belastingen betaald in één jaar. Sinds de invoering van de karaattaks betalen ze ruim drie keer meer belastingen.

Toen de regering-Michel in 2016 de karaattaks invoerde, veroorzaakte dat opschudding. Dat uitgerekend de Antwerpse diamantsector, die jarenlang het middelpunt was van fraude- en witwasdossiers, zo'n apart fiscaal regime kreeg, stootte tegen de borst. Ook al beloofde toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat de karaattaks de diamantairs niet minder, maar meer belastingen zou doen betalen. Van Overtveldt kleefde daar zelfs een concreet bedrag op. Hij voorspelde 50 miljoen euro meer belastinginkomsten.

98,9 miljoen Belasting Volgens de jongste gegevens was het aanslagjaar 2018 goed voor een recordbedrag van 98,9 miljoen euro belastingen uit de diamantsector.

De karaattaks moest garanderen dat de diamantairs niet meer zouden knoeien met de waarde van hun steentjes. De kostprijs van hun diamanten wordt nu forfaitair vastgelegd op 97,9 procent van hun omzet. Hun brutomarge is 2,1 procent van hun omzet. Daarop betalen ze belastingen. Ze kunnen die nog verlagen met aftrekposten en opgestapelde verliezen. Er is wel een ondergrens. Ze moeten op minimaal 0,55 procent van hun omzet belasting betalen.

Wat is de impact van de karaattaks? De Tijd vroeg de cijfers op bij de belastingadministratie. In de aanslagjaren 2015 en 2016, vóór de karaattaks van kracht werd, ontving de fiscus respectievelijk 27,8 en 29,3 miljoen euro aan globale vennootschapsbelasting van alle bedrijven actief in de diamantsector. Sinds de invoering van de karaattaks steeg dat naar 79,7 miljoen euro in het aanslagjaar 2017. Dat eerste jaar gold wel nog een eenmalig hogere minimummarge van 0,65 procent in plaats van 0,55 procent. Maar volgens de jongste gegevens, op datum van 31 december 2020, was het aanslagjaar 2018 zelfs goed voor een recordbedrag van 98,9 miljoen euro aan belastingen. Dat is ruim drie keer meer dan in het prekaraattakstijdperk en het is ook nog bijna 20 miljoen euro meer dan de extra 50 miljoen euro die Van Overtveldt destijds had voorspeld.

Nu het minder goed gaat in de diamantsector blijven de diamantairs belasting betalen op hun omzet. Toch is de Antwerpse diamantkoepel tevreden over het systeem. 'De karaattaks biedt fiscale voorspelbaarheid. Dat is voor onze diamantbedrijven belangrijk', reageert Karen Rentmeesters, de woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). 'Ook al betekent het dat ze, in goede en in minder goede dagen zoals de afgelopen crisismaanden, meer belastingen betalen.'

Rustiger tijden

De sp.a en Groen vielen destijds vanuit de oppositie de karaattaks aan als een fiscaal cadeau voor de diamantsector. Dat standpunt is vandaag, nu beide partijen in de federale regering zitten, niet anders.

'We blijven vraagtekens plaatsen bij een bijzonder regime dat op vraag en op maat van de diamantsector in het leven werd geroepen', stelt sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke. 'Dat het nu negatief uitdraait door onvoorziene omstandigheden, verandert daar au fond niets aan. Ook deze sector kan een beroep doen op ondersteuningsmaatregelen indien nodig. Maar laat ons de regeling evalueren in rustiger tijden.'