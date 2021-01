Diamantairs staan terecht voor grote witwascarrousel

Hebben Antwerpse diamantairs jarenlang miljoenen euro's duister geld witgewassen via hun verborgen bankrekeningen in Zwitserland? Daarover begint vandaag een grote zaak voor de Antwerpse strafrechter.

We weten al langer dat Antwerpse diamantairs bankrekeningen in Zwitserland hadden die ze verborgen hielden voor de Belgische fiscus. Onder andere door een gegevenslek bij de bank HSBC in Genève bleek dat alleen al bij HSBC voor honderden Antwerpse diamantfamilies het geval te zijn. Die rekeningen stonden officieel op naam van een postbusvennootschap in een belastingparadijs. Dat was het scherm waarachter de diamantairs konden schuilen. Een grote witwaszaak die donderdag voor de Antwerpse strafrechter komt, toont aan dat zulke Zwitserse rekeningen - ook bij andere banken - niet alleen jarenlang zijn gebruikt om belastingen te ontduiken. Sommige diamantairs wasten via hun Zwitserse rekeningen ook louche geld wit.

De witwasfeiten zouden gaan over meerdere miljoenen euro’s. We spreken van een totaalbedrag met acht cijfers. Goedele Franssens Persrechter in Antwerpen

Op de beklaagdenbank van de Antwerpse correctionele rechtbank moeten vandaag 14 mensen plaatsnemen, van wie de meeste actief zijn of waren in de diamantsector. Ze zouden samen hebben meegedraaid in een witwascarrousel waarlangs tussen mei 2008 en maart 2011 ettelijke miljoenen euro's zijn witgewassen. De vermeende criminele organisatie stond volgens de openbaar aanklager onder leiding van de Antwerpse diamantair Jacob S., die destijds zaakvoerder was van een diamantbedrijf in de Schupstraat. Toen de speurders bij hem binnenvielen, ontdekten ze in een verborgen ruimte in een kluis grote sommen cash en een telmachine, maar het echte witwascircuit zou zich hebben afgespeeld in Zwitserland.

'Via Zwitserse rekeningen van offshorevennootschappen zouden contante gelden van illegale oorsprong zijn overgedragen met als economische begunstigde Jacob S.', duidt persrechter Goedele Franssens. 'Voor die overschrijvingen zou geen enkele economische verantwoording voorhanden zijn. Daarna zouden de gelden na afhouding van een commissieloon door Jacob S. worden overgeschreven naar de Zwitserse rekeningen van andere offshore-vennootschappen - een aantal stond op naam van Manuj S., een andere beklaagde in de zaak - om het geld zo opnieuw ter beschikking te stellen van de oorspronkelijke bezitter. De witwasfeiten zouden gaan over meerdere miljoenen euro’s. We spreken van een totaalbedrag met acht cijfers.'

Goudhandel

Het valt op dat het gerechtelijk onderzoek pas jaren na de feiten voor de strafrechter belandt. Sommige diamantairs bleven intussen aan de slag - onder andere in de financiële goudhandel - en andere doken op in andere strafonderzoeken. Door de automatische uitwisseling van bankgegevens die er sinds enkele jaren is, is het vandaag veel moeilijker om zo'n witwascircuit te organiseren via Zwitserland.