Diamantairs zweren belastingparadijzen niet af

Ondoorzichtige postbusconstructies ondanks schandalen

D iamantairs, die door fraudeschandalen lange tijd persona non grata waren bij de Belgische banken, werken nog altijd met belastingparadijzen. Dat blijkt uit de gelekte documenten van ruim 50 diamantairs met links naar België.

De diamantairs hebben vaak een bedrijf in Antwerpen, maar via hun achterliggende vennootschappen in de Verenigde Arabische Emiraten komen we uit bij een kluwen van ondoorzichtige, exotische postbusconstructies. Een klassiek geval is een diamantgroep die op haar website alleen kantoren in Mumbai en Antwerpen vermeldt. Bij het Antwerpse bedrijf van de groep is vorig jaar een officiële omzet opgegeven van amper 25 miljoen euro. Daarop betaalden de diamantairs de Belgische karaattaks, goed voor enkele honderdduizenden euro’s.

Maar ze hebben - onder dezelfde naam - ook een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Die offshore fungeert als ‘een holding voor al hun diamantactiviteiten, ook die in Antwerpen’, goed voor zo’n 90 miljoen dollar. Op de Maagdeneilanden, het meest notoire belastingparadijs, gebeurt niets wezenlijks: het is een postbusconstructie, het papierwerk wordt bijgehouden in Dubai.

Ik ben nu belastingplichtig in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is het gebruikelijk structuren op de Britse Maagdeneilanden te gebruiken. Dilip Mehta Diamantair

In de Pandora Papers botsen we ook op Vishal Mehta en zijn vader baron Dilip Mehta, die een Belgisch paspoort heeft, van Rosy Blue. Dat bedrijf is het nummer één van de Antwerpse diamantsector met een omzet van 681 miljoen euro in 2020 en ruim 1 miljard euro in 2019. Dilip Mehta was tot 2012 gedelegeerd bestuurder van de Antwerpse poot van Rosy Blue. Hij is sinds 1973 actief in de Antwerpse diamantsector en kreeg hier ook een adellijke titel. Meerdere Belgische politici waren in 2006 te gast op het huwelijk van zijn zoon in India.

Wat onthullen de Pandora Papers over vader en zoon Mehta? Begin vorig jaar stapten ze in een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden, Kilian Holdings. Volgens de gelekte documenten stromen businessopbrengsten, verkoopopbrengsten en kapitaal naar de Maagdeneilanden.

Vader Mehta vinden we sinds 2017 ook terug bij The Elmas Purpose Trust op de Cookeilanden, die gelinkt is aan een andere trust in Hongkong. In de documenten staat te lezen dat in Hongkong geen belastingen worden betaald. In de trust zou een vermogen van zo’n 350 miljoen dollar zitten, waaronder een lening van 300 miljoen dollar die de diamantgroep nog verschuldigd zou zijn aan de trust van Mehta. In de gelekte mails lezen we dat het trustkantoor zelf niet weet wat precies onder de trusts valt.

De Mehta’s schakelen voor het bestellen en beheren van hun offshores een man in die ook al opdook als tussenpersoon in de allereerste Offshore Leaks van het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, begin 2013. Hij regelt voor de familieleden alle contacten, papierwerk en betalingen met trustkantoren over de hele wereld die voor hen constructies opzetten.