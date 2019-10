Digitalisering van overheid blijft al te vaak bij mooie woorden

Op het vlak van de digitalisering van de overheid blijft ons land achter op de Europese top, blijkt uit een rapport. De werkgeversorganisatie Unizo roept op van België een ‘frontrunner’ voor digitalisering te maken.

Tax-on-web ten spijt scoort België niet goed in de Europese ranglijst van meest digitale overheden. Op het vlak van de digitalisering van de publieke dienstverlening bekleedt ons land een vijftiende plaats op 36 Europese landen, blijkt uit de eGovernment Benchmark, een studie van de Europese Commissie. De meest digitale overheid van Europa is Malta, gevolgd door Estland en Portugal. Op Luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk na scoren alle West- en Noord-Europese landen beter dan ons land.

De studie peilt naar hoe mensen en bedrijven op enkele sleutelmomenten via het internet terechtkunnen bij de overheid. Het beste scoort België voor de hulp bij het verliezen of het vinden van een job, waarvoor we de zevende score halen. Voor het oprichten van een onderneming staan we twaalfde, voor de digitale toegang van het hoger onderwijs zeventiende en voor familiale aangelegenheden - aangifte van een geboorte of huwelijk - slechts negentiende.

‘België wordt gekarakteriseerd door een gemiddeld niveau van digitalisering en een laag gemiddeld niveau van het gebruik van digitale systemen’, merken de opstellers op. Zo wordt een algemeen aanvoelen bevestigd. Iedereen kent Tax-on-web, de digitale versie van de belastingbrief. Met MyPension bestaat een gelijkaardig platform voor de pensioenen. Bij andere overheidsdiensten is de digitalisering nog lang niet zo ver doorgezet. Denk aan Justitie, waar nog altijd veel op papier moet worden gewerkt. Of aan het contact met het lokale bestuur, dat in veel gemeenten nauwelijks digitaal kan verlopen.

Versnippering

Voor de werkgeversorganisatie Unizo bewijst de studie dat nog werk aan de winkel is. Uit een eigen enquête blijkt dat bijna de helft van de ondernemers ontevreden is over het digitale contact met de overheid. ‘De versnippering van de contactpunten en platformen, de moeilijkheden met inlogsystemen en de vraag naar informatie die eerder al werd verstrekt, zijn de grootste knelpunten’, zegt Frank Socquet van de Unizo-studiedienst.

Tegen eind volgend jaar eist Europa dat alle informatie over het starten, beheren en sluiten van een bedrijf wordt gecentraliseerd op een website. Tegen eind 2023 moeten bedrijven volledig via het internet kunnen worden opgericht en stopgezet. Socquet: ‘De politiek moet dit aangrijpen als een kans om digitaliseringsprojecten te prioriteren om België een frontrunner te maken.’