Dit is de Tijd-agenda van 2019

Waar moet u in deze turbulente tijden naar uitkijken? Wat worden de nieuwsfeiten die 2019 politiek, economisch en financieel kunnen kleuren? We selecteerden acht cruciale vragen.

1. Stopt de surplace van de Europese beurzen?

Voor zowel de Brusselse beursbarometer Bel20 als de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone, is een beroerd beursjaar 2018 een voortzetting van drie per saldo makke beursjaren. Feit is dat voor de Europese beurzen de stierenmarkt begin 2015 geëindigd is, na zes jaar hausse. Sindsdien draaien beleggers rondjes: De Bel20 en de Euro Stoxx50 zijn er per saldo niet op vooruitgegaan, in contrast met Wall Street.

De vraag is: wordt 2019 beter? We gaan die vraag voor één keer niet macro-economisch bekijken, maar bedrijfseconomisch. In Europa zijn twee sectoren richtinggevend. Eén: banken. KBC en ING bepalen een kwart van de marsrichting van de Bel20, de Euro Stoxx50 zit met ING, BNP Paribas en SocGen en de Spaanse en Italiaanse grootbanken nog meer met banken volgepropt. Europese banken kreunen onder verouderde bedrijfsmodellen (de twaalf jaar oude fintechspeler Adyen is met 13 miljard euro nu meer waard dan veel Europese grootbanken), chronisch zware regelgeving, chronisch lage rendabiliteit in een overbevolkte markt, een krasselende economie en een eeuwigdurend nulrentebeleid bij de Europese Centrale Bank.

Als klap op de vuurpijl zijn er grote fraude- of witwasschandalen zoals bij Danske Bank of ING, schandalen die op de hele sector afstralen. ING verloor in 2018 40 procent van zijn waarde, BNP Paribas - met de Belgische overheid als grootste aandeelhouder - zakte 37 procent.

Twee: auto’s. Zelden is een sector zo keihard van zijn piëdestal gedonderd als de Europese autobranche. Handelsoorlogen, een fors lagere Chinese verkoop, nieuwe Europese milieunormen, de veel sneller dan verwachte troonsafstand van koning Diesel en de snelle doorbraak van de e-auto: aan kopzorgen voor Europese auto-CEO’s geen gebrek. Vooral de Duitse grote drie - BMW , Daimler en Volkswagen - kenden een horrorjaar. Met alle gevolgen van dien voor de Duitse sterindex DAX, waar de drie zwaar wegen. Maar ook al is de impact op de Bel20 gering, de impact op het Brusselse koersenbord is enorm: de business van bedrijven als Melexis, X-Fab, Recticel, Bekaert, D’Ieteren en Solvay staat of valt in meer of mindere mate met de gezondheid van de autosector.

Het gevolg? Europese banken en Europese auto’s moeten vandaag zowat de meest uitgespuwde beleggingen ter wereld zijn. Beide noteren onder hun boekwaarde. Dat wil zeggen: beleggers gaan ervan uit dat het management aandeelhouderswaarde vernietigt door gewoon te blijven voortdoen ‘in going concern’.

De autosector noteert nu nog tegen negen keer de gemiddelde winst over de voorbije tien jaar, doorheen de conjunctuurcyclus dus. Dat is de helft goedkoper dan het Europese gemiddelde, een nooit geziene korting. Ook bij de banken passen beleggers een forse korting toe. Dat is geen fenomeen van 2018 maar een constante sinds de bankencrisis van 2008.

Tegendraadse beleggers zullen in die extreme beleggersaversie een koopkans ruiken. Maar voor een koersherstel is een katalysator nodig. Voor de banken kan dat een iets beter dan gevreesde economie zijn, of een Europese Centrale Bank die vroeger dan verwacht een signaal geeft dat het nulrentebeleid op zijn laatste benen loopt. Voor de autosector zal het zaak zijn aan te tonen dat de miljardeninvesteringen in elektrische auto’s een potentiële Tesla-killer kunnen opleveren, wat nu ondanks alle verdienstelijke pogingen (Mercedes EQC, Audi e-Tron, BMW i3) nog niet het geval lijkt.

We kunnen dus het zonder twijfel extreem complexe en volatiele beursjaar 2019 voor u nu al makkelijker maken: om in te schatten of het beter gaat met ‘de beurs’ houdt u vooral de letterwoorden ING en BMW in de gaten.

2. Hoe snel krijgen we nieuwe regeringen?

We krijgen dit jaar een nieuwe Vlaamse, Waalse, Brusselse en als het even meevalt ook federale regering. En zodra die laatste aan haar opdracht begint en besparingen en belastingen aankondigt, vinden we wellicht dat het niet meevalt. Sowieso kondigt 2019 zich aan als een jaar waarin vooral de koers voor de volgende vierenhalf jaar wordt vastgelegd.

In 2007 duurde het 194 dagen om een regering te vormen, in 2010/2011 541 en in 2014, toen de ongebruikelijke coalitie van Michel I het licht zag, nog altijd 139 dagen. Niets wijst erop dat het nu makkelijker wordt. De lokale verkiezingen leerden hoe Belgen in Franstalig België anders stemmen dan Belgen in Vlaanderen: de MR, de enige centrumrechtse Franstalige partij, zou op basis van de provincieraadsverkiezingen 17 van de 63 Franstalige zetels in de Kamer halen. In Vlaanderen zou het linkse blok sp.a en Groen er 21 van de 87 halen, en de PvdA geen.

Echt nieuw is die verhouding niet. Wel anders is de versplintering. Als de Belgen in mei stemmen zoals ze voor de provincies stemden, verliest de N-VA negen, de PS vier en de MR drie zetels. Dat zijn nu de grootste drie partijen in de Kamer. Resultaat: een klassieke coalitie met vier partijen - oranje-blauw, oranje-rood of paars - kan dan mathematisch niet meer. Wellicht moeten vijf of zes partijen samen besturen. Even cruciaal is dat de kleinste partijen - PTB, Vlaams Belang en Défi - groter worden

De les van de lokale verkiezingen viel misschien vooral in Antwerpen en Gent te trekken. In Antwerpen leidde de versplintering tot een spreidstand waarbij de N-VA en de sp.a nu samen besturen. In Gent is paars in de loop der jaren uitgegroeid tot paars-groen en nu paars-groen met CD&V erbij. In de derde stad van Vlaanderen, Brugge, is de coalitie van twee partijen naar drie gegaan: een klassieke tripartite.

Dat is misschien nog doenbaar in grote steden, waar ideologische breuklijnen minder diep zijn. Maar de volgende federale regering zal moeten beslissen met welke belastingen en besparingen ze de vergrijzing betaalbaar zal maken, naar wie ze de factuur van de klimaatstrijd stuurt en of ze daarbij naar een vermogensbelasting grijpt. Niets wijst erop dat daarvoor een helder mandaat van de kiezer komt.

En dus zal niet de kiezer beslissen, maar wordt het pleit wellicht beslecht in de coalitievorming, net als in 2014. Toen won de aftredende tripartite van Di Rupo zelfs nog een zetel, maar werd het een centrumrechtse coalitie met de N-VA. Het duurde zo’n vijf maanden om die coalitie te maken. Evenveel als de regering-Michel in lopende zaken zal zijn tegen de verkiezingen. Nog twee keer vijf maanden, en we zijn er misschien. BH

3. Krijgen we een harde of een zachte brexit?

Een zachte brexit kan nog altijd, maar er is bijzonder veel dat verkeerd kan lopen. Met nog drie maanden te gaan, weten we vooral wat niet kan. Het Britse parlement wil zo goed als zeker geen groen licht geven aan de deal die premier Theresa May met de Europese Unie sloot. De EU wil de deal niet meer veranderen. Labour zal hem niet redden.

Het enige optimisme vloeit voort uit twee dingen die eveneens niet kunnen. Niemand bij de tory’s van May wil het zo ver drijven dat de regering zou vallen en dat Jeremy Corbyn, het meest linkse boegbeeld dat Labour in decennia heeft gekend, premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. En in het House of Commons is er geen meerderheid om het VK eind maart zonder deal uit de EU te laten tuimelen.

Het wordt de komende maanden nagelbijten om te zien welke van die veto’s de andere ombuigt. Er zijn drie scenario’s: de May Deal die niemand goed genoeg vindt, de No Deal die iedereen vreest, en de No Brexit die nu nog een verre gedachte lijkt.

Daarbij wordt het belangrijk te weten welke optie het eerst op tafel komt. Wellicht wordt dat de May Deal. De stemming staat al op de agenda van het House of Commons en zou in januari gebeuren. Als hij wordt aanvaard - wat niemand verwacht - is de zo schokvrij mogelijke brexit een feit.

Sneuvelt de May Deal, dan komt het VK op een tweesprong te staan: No Deal of No Brexit . In dat geval wordt de brexit vanuit Vlaanderen bekeken als een keuze tussen wit en zwart. De harde brexit - de No Deal - zal de handel vanuit Vlaanderen een schok geven die we kunnen missen en die volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de economische groei in ons land kan doen stilvallen. De No Brexit - een tweede referendum om de brexit terug te draaien - zou die schok compleet vermijden.

Dat tweede referendum leek lang politieke fictie maar wordt beetje bij beetje een optie. Al zou het niet alles oplossen. Een kleine meerderheid van de Britten is de voorbije jaren het vertrek uit de EU als een vergissing gaan beschouwen. Een tweede referendum zou opnieuw duidelijk maken hoe verdeeld het VK over de EU is en blijft.

Bovendien is geen van de drie scenario’s een eindpunt. Als May haar brexitdeal door het parlement krijgt, start een overgangsperiode met nieuwe onderhandelingen over Brits-Europese samenwerking. Bij een harde brexit zijn Brits-Europese noodplannen nodig om de schok te dempen. En bij een No Brexit blijven de Britten gewoon, en kunnen de brexiteers hun campagne heropstarten onder het motto: ‘Als een tweede referendum mag, waarom dan geen derde?’

4. Komen de Europese kiezers in opstand?

De Europese verkiezingen worden spannender dan anders. Gaan de kiezers stemmen? Komen ze in opstand? Worden ze gemanipuleerd? Doorgaans is desinteresse het grootste gevaar voor de Europese Unie. In 2014 ging 41 procent van de Europeanen stemmen voor het Europees Parlement. In mei dient zich een andere uitdaging aan: de partijen die al decennia voor almaar nauwere Europese samenwerking ijveren - de christendemocraten, socialisten, liberalen en groenen - worden uitgedaagd door partijen die weer meer macht naar de hoofdsteden willen.

Wat wordt het? Op Ladbrokes kan je alvast een gokje wagen welke de grootste delegatie wordt die vanuit elk EU-land naar het Europees Parlement mag gaan. Voor Frankrijk wordt dat de partij van Marine Le Pen, voor Hongarije die van Viktor Orbán, voor Polen de katholieke conservatieven van PiS en voor Italië het radicaal-rechtse Lega. Het zijn vier partijen die sterk steunen op een antimigratiediscours.

Verwacht wordt dat de Europese Volkspartij kleiner wordt maar de grootste blijft. De socialisten verliezen de Franse PS en het Britse Labour en krimpen bijna 30 procent. De liberalen van Alde genieten van de Macron-bonus, maar dan moet de Franse president wel zijn tweede adem vinden. De ECR-fractie van de N-VA - die wellicht de meeste Belgische zetels binnenhaalt - dreigt te imploderen door het vertrek van de tory’s. Verwacht wordt dat extreemlinks groter wordt, evenals extreemrechts.

Te midden van dat verschuivende machtsevenwicht is er ook de vrees voor Russische manipulatie van de verkiezingscampagne op sociale media, zoals bij de Amerikaanse en de Franse verkiezingen. De Europese Commissie heeft daarom aan Google en Facebook gevraagd maandelijks te rapporteren over hun strijd tegen fake news. Maar ook zonder dat nepnieuws dreigt het klassieke pro-Europese centrum in het Europees Parlement na mei iets smaller te worden.

5. Escaleert het conflict tussen de VS en China?

De krachtmeting tussen de Verenigde Staten en China zal ook dit jaar de geopolitieke agenda domineren. Het gaat om meer dan een handelsoorlog. Het is een strijd om technologisch leiderschap en om militaire dominantie in Azië. Omdat de inzet zo hoog is, de gevolgen wereldwijd voelbaar zijn en de afloop onvoorspelbaar is, zal het conflict een lange schaduw over 2019 werpen.

Ongetwijfeld geeft ook Noord-Korea de krachtmeting extra pigment. Het geopolitieke zwaartepunt is duidelijk opgeschoven naar Azië. De Amerikaanse president Donald Trump wil af van het verdrag over de middellange afstandsraketten met Rusland. Niet alleen omdat Rusland nieuw wapentuig zou ontwikkelen, maar vooral om de handen vrij te hebben in Azië. Voor Europa betekent het einde van het verdrag wel dat de dreiging uit het Oosten groter wordt. De Russische pre sident Vladimir Poetin zal zijn grootmachtambities zeker niet begraven.

Onzekerheid is de grootste leidraad in de geopolitiek. De aankondiging van Trump dat hij zijn troepen uit Syrië wil wegtrekken, verandert de situatie op het terrein dramatisch. Regionale machten als Turkije, Iran en Rusland worden dieper in het conflict gezogen. Het is dus verre van zeker dat er een einde komt aan de oorlog in Syrië. Voor de toch al instabiele regio is dat een extra ontwrichtende factor.

Op de achtergrond blijft het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran spelen, waarbij de voorzichtige toenadering tussen de aartsvijanden Saoedi-Arabië en Israël discreet wordt voortgezet.

6. Kan een stroompanne worden vermeden?

Dankzij de milde temperaturen in november en december is het in 2018 niet tot een black-out gekomen. Maar als er in januari of februari een koudegolf over onze contreien rolt, zal er dan voldoende elektriciteit zijn om aan de vraag te voldoen?

De verouderde kerncentrales in ons land vormen geen stevige pijler meer om de elek- triciteitsbevoorrading te verzekeren. Alles is in stelling gebracht om een black-out te vermijden: een park van dieselgeneratoren staat klaar, zelfs oude vliegtuigmotoren kunnen in geval van nood als stroomturbine worden gebruikt. En als dat allemaal niet volstaat, is er het afschakelplan.

Maar dat is allemaal spuug- en plakwerk. Er is een structureel energiebeleid nodig. De uitdaging is de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren tegen een aanvaardbare kostprijs en tegelijk grote stappen te zetten naar een veel groter aandeel van groene stroom.

Die drie doelstellingen verzoenen is niet evident. De eerste en de tweede doelstelling primeren op de derde. Maar de bevolking in ons land is er niet van overtuigd dat duurdere energie in het belang is van de strijd tegen de opwarming van de aarde. En het ziet er niet naar uit dat de beleidsmakers dat in een verkiezingsjaar durven door te zetten: in Vlaanderen is er discussie over de modaliteiten van de invoering van de digitale elektriciteitsmeters, federaal klinkt de roep naar een verlaging van de btw op elektriciteit.

Er moeten in het energie- en klimaatbeleid stilaan doortastende keuzes worden gemaakt. Of wordt het aarzelende beleid voortgezet?

7. Gaan de salariswagens op de schop?

De stilstand in het land - letterlijk - is samen met de krapte op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste handicaps in de bedrijfswereld. De gebrekkige verkeersmobiliteit remt de expansie van bedrijven af en maakt België onaantrekkelijk als investeringsplek. De smeekbede voor een betere mobiliteit heeft die voor lagere fiscale lasten verdrongen op het prioriteitenlijstje van de werkgeversorganisaties. En dat wil wat zeggen.

Het maakt ook dat de werkgeversorganisaties niet meer zo fanatiek het systeem van de salariswagens verdedigen, een regime dat eind jaren tachtig ontstond om werknemers een fiscaal vriendelijke loonsverhoging te kunnen geven. Maar het rijk van de salariswagen heeft zulke proporties aangenomen dat het wordt gezien als een oorzaak van het te drukke autoverkeer. Een regeling als Cash for car of een fiscaal vriendelijk mobiliteitsbudget moeten het einde van de bedrijfswagen verteerbaar maken.

Een grote rol in een ander mobiliteitsbeleid is weggelegd voor het openbaar vervoer. Er zijn inspanningen nodig om die openbaarvervoersmaatschappijen performanter en klantvriendelijker te maken. Het is vooral uitkijken naar de nieuwe wind die Sophie Dutordoir, sinds 2017 CEO van de NMBS, beloofd had te doen waaien. Voorlopig is dat een onopvallend briesje.

8. Breekt de Belgische biotech door?

Heel wat Belgische biotechbedrijven verwachten dit jaar onderzoeksresultaten die voor hen de grote doorbraak kunnen betekenen. Galapagos, het vlaggenschip van de biotech in de Lage Landen, krijgt in het eerste kwartaal meer testresultaten over filgotinib. Verwacht wordt dat ze de werking van het reumageneesmiddel bevestigen. Filgotinib is een potentieel goudhaantje voor Galapagos: analisten voorspellen 5 à 6 miljard euro inkomsten per jaar.

Ook Argenx heeft zicht op een miljardenomzet. Dat is te danken aan efgartigimod, een middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Een grootschalige derde en laatste testfase voor dat medicijn begint in de tweede helft van dit jaar. Het Gentse biotechbedrijf, dat met antilichamen van lama’s werkt, heeft nog geneesmiddelen in ontwikkeling, waaronder een middel voor myeloïde leukemie.

De farmareus Johnson & Johnson investeerde vorige maand 300 miljoen dollar in dat onderzoek. Een andere biotechbedrijf met een belangrijke agenda voor 2019 is Mithra, dat een natuurlijk hormoon omzet in een anticonceptiemiddel. Biocartis is van plan meer diagnosetests te lanceren.En Celyad werkt aan kankerbehandelingen.