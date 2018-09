Dode bij vechtpartij tussen transmigranten op parking Wetteren

De feiten gebeurden rond 1 uur op de parking van de E40 in Wetteren, waar in het verleden al mensensmokkelbendes opgerold zijn. Het slachtoffer is een transmigrant die neergestoken werd, is uit goede bron vernomen. De man uit Eritrea overleed aan zijn verwondingen.

De politie en het parket zijn ter plaatse en er is een gerechtelijk onderzoek gestart. Er werd een wetsgeneesheer aangesteld en het labo van de federale politie voert een sporenonderzoek uit. De snelwegparking is afgesloten. Meerdere vrachtwagenchauffeurs worden verhoord als getuigen. Het is nog niet duidelijk of iemand opgepakt is.