Dossier-Beaulieu eindigt met minnelijke schikking

Het parket-generaal van Brussel heeft een minnelijke schikking gesloten met de verdachten in de bekende zaak-Beaulieu. Daarmee komt een einde aan de beruchtste fraudezaak in de Belgische geschiedenis, met meer dan drie decennia onderzoeken en procedureslagen.

De overeenkomst is vorige week in alle discretie ondertekend, vernam De Tijd uit goede bron. De verdachten, onder wie telgen van de West-Vlaamse familie De Clerck, betalen het gerecht bijna 50 miljoen euro om niet meer voor de strafrechter te moeten verschijnen.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt volgens onze informatie donderdag of de schikking voldoet aan de vereisten. ‘Ik kan alleen bevestigen dat het dossier in een belangrijke fase is beland’, zegt An Schoonjans, de woordvoerster van het parket-generaal.

De kamer van inbeschuldigingstelling spreekt zich donderdag uit over de deal die vorige week is bereikt in de historische strafzaak.

Het fraudedossier tegen de familie De Clerck, die de textielgroep Beaulieu International Group (BIG) stichtte, begon al in 1990. De speurders kwamen verschillende zwartgeldcircuits rond de groep op het spoor. Zo waren fikse commissielonen betaald aan een Libanese zakenman, die als stroman optrad, om belastbare winsten uit de groep weg te sluizen. Maar de onderzoeken en procedures sleepten zo lang aan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische justitie in 2007 veroordeelde voor de trage gang van zaken.

Lees Meer Doek valt over beruchtste fraudezaak in België

De stokoude zaak leek een maat voor niets te worden, tot in 2014 bekend raakte dat het Brusselse gerecht een nieuw witwasonderzoek had geopend. De De Clerck-telgen Jan en Dominiek, die toen al deals hadden gesloten met de fiscus, hadden het gerecht getipt over een Luxemburgse constructie die de andere familieleden hadden opgezet. Die diende om opbrengsten uit de oude fraude die nog bij een Libanese stroman zaten, wit te wassen en terug te brengen naar België.

Postbusvennootschappen

De constructie draaide rond twee Luxemburgse vennootschappen, Reinvest en Aram Holding. Die bestonden alleen op papier en werden beheerd vanop Luxemburgse postbusadressen. De twee vennootschappen waren eigendom van de Libanese zakenpartner die fungeerde als stroman bij de vroegere fraude. Hij had de aandelen van de postbusvennootschappen in 2009 voor enkele miljoenen verkocht en doorgeschoven naar Francis, Luc en Ann De Clerck zonder dat de buitenwereld dat merkte. Terwijl Reinvest volgens de jongste jaarrekening voor 117,7 miljoen euro BIG-aandelen bezit, en Aram Holding voor bijna 72 miljoen euro BIG-aandelen.

In juni 2018 raakte bekend dat het Brusselse parket-generaal klaar was met dat gerechtelijk onderzoek en zeven verdachten zou vervolgen, onder wie toenmalig BIG-topman Francis De Clerck, zijn broer Luc en zus Ann, net als Anns echtgenoot Stefaan Colle. Andere verdachten waren de Libanese zakenpartners en een jarenlange advocaat van de textielfamilie.

Door de nieuwe witwaszaak, die voortborduurde op de oude fraude, kon het parket-generaal de oude fraudezaak in 2018 zonder gevolg klasseren. Over die oude fraude was eind 2016 een akkoord gesloten tussen BIG en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), goed voor tientallen miljoenen euro’s, nadat andere telgen van de familie De Clerck vroeger al deals hadden gesloten met de fiscus.

Witwaszaak

Wie welk deel van de bijna 50 miljoen euro heeft betaald, is niet bekend.

Het was dus alleen nog nodig dat de verdachten in de witwaszaak een schikking met het gerecht zouden sluiten om de resterende strafrechtelijke vervolgingen te regelen. De overgebleven witwaszaak wordt nu met een schikking van bijna 50 miljoen euro afgesloten. De schikking is gesloten met zes van de zeven verdachten in die zaak. Het parket-generaal vorderde voor een zevende verdachte al de buitenvervolgingstelling. Wie welk deel van de bijna 50 miljoen euro heeft betaald, is ons niet bekend.

Vorig jaar deed al het gerucht de ronde dat een minnelijke schikking was gesloten voor zo’n 70 miljoen euro, maar dat klopte niet. Het gerecht gaf toen geen commentaar om de nog lopende onderhandelingen een kans op slagen te geven.

Beaulieu International Group, eind jaren 50 opgericht door wijlen Roger De Clerck, is een van de grootste niet-beursgenoteerde bedrijven van ons land en een van de grootste chemie- en vloerenspelers van Europa. Een nieuwe, derde generatie De Clercks heeft er intussen haar intrede gemaakt. Caroline De Clerck verving begin dit jaar haar vader Francis in de raad van bestuur.