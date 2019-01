Dossier terreurverdachte Joods Museum gestolen

Onbekenden hebben dinsdag uit het kabinet van advocaat Vincent Lurquin delen uit het dossier van Mehdi Nemmouche, de verdacht van de aanslag op het Joods Museum van België, gestolen.

Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. De dieven gingen er ook vandoor met een laptop van de advocaat en een tweede dossier, en lieten op zijn bureau een baseballknuppel en een replica van een kalasjnikov achter. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders.

Meester Lurquin treedt in het assisenproces over de aanslag op als de advocaat van Clara Billeke-Villalobos, een artieste die op het moment van de aanslag in het Joods Museum was, maar geen rechtstreekse getuige was van de feiten. Zij stelde zich bij het begin van het proces burgerlijke partij.

Belliraj

'Bij de diefstal werden een draagbare computer en twee dossiers gestolen', zegt Brussels parketwoordvoerder Ine Van Wymersch. 'Een van de gestolen dossiers betreft de zaak-Nemmouche.'

Het zou weliswaar niet gaan om een volledige kopie van het dossier, maar om een kopie van een aantal dossierstukken. Uit goede bron vernam Belga dat het tweede gestolen dossier ook een terreurdossier is, namelijk het dossier rond Abdelkader Belliraj, de Belgisch-Marokkaanse informant van de Staatsveiligheid die in Marokko tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld voor terrorisme. Meester Lurquin treedt in dat dossier op als advocaat van Belliraj.