Douane controleert 1 op de 42 containers in Antwerpen

Vorige week raakte bekend dat voor het eerst een cocaïnesmokkel is ontdekt via een privéjet die wilde vliegen naar ons land. De Braziliaanse politie was getipt en kon de smokkel van 1,3 ton wit poeder voor vertrek tegenhouden. Volgens de federale politie moeten de drugstrafikanten alternatieven bedenken door de recordvangsten in de Antwerpse zeehaven, onder andere na de kraak van de Sky ECC-misdaadtelefoons. Eind mei had de douane in Antwerpen dit jaar al 54,5 ton cocaïne onderschept, tegenover ruim 65 ton in heel 2020.