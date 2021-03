Douane moet Antwerpse havenbedrijven 19 miljoen euro terugbetalen voor spooktoezicht

Michel Cornette, de advocaat die voor de scheepsagenturen optrad in de rechtszaak tegen de douane, benadrukt dat de Belgische staat tien keer minder had moeten betalen als de douane in 2008 was opgehouden met het aanrekenen van de onwettige retributies voor het ‘spooktoezicht’. ‘Dan hadden wij onze procedure stopgezet, want ze was vooral bedoeld om ons verzoek kracht bij te zetten. Het is een spijtige zaak dat de Belgische staat zijn fouten niet kan inzien.’

Cornette wijst erop dat Douane & Accijnzen in ons land niet de middelen krijgt die haar toekomen. ‘Elk jaar krijgt de douane honderden miljoenen euro's van Europa om de invoerrechten in te vorderen. Het gaat om 25 procent die we mogen houden als inningskosten. Maar dat bedrag wordt in ons land helemaal niet gebruikt voor de douane. Het stroomt elk jaar naar de federale begroting, terwijl het budget van de douane een fractie is van dat bedrag. Als een burger geld gebruikt voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is, is dat misbruik van vertrouwen. Hoe kan men dan verbaasd zijn dat onze douane onderbemand is en geen middelen heeft - ook niet om de drugstrafiek aan te pakken. Het is om te huilen als je het scansysteem in de haven van Antwerpen vergelijkt met dat in de haven van Rotterdam. Nu ja, België werkt nog met een douanewet van 1825, die teruggaat tot Willem II...’